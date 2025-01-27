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新年北上攻略｜深圳灣口岸增設免費巴士線　初一至初五照常服務　20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附時間表】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

深圳灣口岸免費巴士線，初一至初五照常服務，20分鐘直達沃爾瑪蛇口店。

【北上攻略/深圳灣口岸/免費巴士/沃爾瑪蛇口店/北上消費】深圳地鐵13號線早前開通，港人經深圳灣口岸往返內地更方便。近日有網民在小紅書介紹深圳灣口岸有一條免費接駁車路線，在指定日子行駛，約20分鐘車程可直達沃爾瑪（Walmart）蛇口店，大年初一至初五照常服務！

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新年北上攻略｜深圳灣口岸免費巴士 20分鐘直達沃爾瑪蛇口店

網民Babybliss_hk在小紅書以「蛇口沃爾瑪<->深圳灣口岸免費接駁車」為題發帖，並附上「#0蚊出遊」。根據帖文，該名為「深圳蛇口招商花園城免費專線」於2025年1月至6月指定日期（見下表）的早上10時至晚上8時提供服務，由「深圳灣口岸」往返「蛇口沃爾瑪①公交站」（1號公交站）；深圳灣口岸的上車地點在深圳灣口岸公交首末站406號公交站處。

沃爾瑪蛇口店步行約6分鐘，就是深圳地鐵12號線的四海站，可由此乘坐地鐵前往深圳其他商圈或景點，繼續吃喝玩樂！

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新年北上攻略｜初一至初五照常服務

Babybliss_hk上載的巴士時間表，農曆新年期間的大年初一至初五（1月29日至2月）均有提供服務。不過，有意選搭就要留意營運時間，錯過了一班車，下一班車起碼要等45分鐘。

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新年北上攻略｜深圳灣口岸免費巴士時間表

深圳蛇口招商花園城免費專線^ （車程：約20分鐘）
營運時間深圳灣口岸至蛇口沃爾瑪1號公交站早上10時至晚上8時
 蛇口沃爾瑪1號公交站至深圳灣口岸早上10時至晚上8時
 深圳灣口岸開出時間

早上10時、11時、12時；

下午1時30分、2時15分、3時、3時45分、5時、5時45分；

晚上6時30分、7時15分、8時

營運日期1月25、26、29、30、31
 2月1、2、8、9、15、16、22、23
 3月1、2 、8、9、15、16、22、23、29、30
 4月4、5、6、12、13、18、19、20、21、26、27
 5月1、3、4、5、10、11、17、18、24、25、31
 6月1、7、8、14、15、21、22、28、29
^具體營運日期、發車時間以實際營運為準
資料來源：Babybliss_hk@小紅書

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