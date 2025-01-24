馬會呈獻「FLASH! 故宮——數字故宮快閃展」

▲ 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、香港賽馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純（左）及故宮博物院副院長朱鴻文（右）擔任「FLASH! 故宮——數字故宮快閃展」開幕典禮的主禮嘉賓。

農曆新年除了拜年、行年宵市集、逛商場、看煙花外，今年大家還可以透過其他方式感受中華文化魅力。香港賽馬會（下稱馬會）全力支持及公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及大館為合作夥伴，帶來「FLASH! 故宮——數字故宮快閃展」！展覽由即日至1月31日在中環大館F倉展室舉行，讓市民身在香港，也能體驗紫禁城的皇家氣派，感受故宮文化的非凡魅力。

展覽開幕禮於1月17日在大館賽馬會立方隆重舉行，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會董事暨公益慈善研究院主席黃嘉純，以及故宮博物院副院長朱鴻文擔任主禮嘉賓。

故宮百年誌慶 香港首作沉浸式展覽

▲ 香港賽馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純表示，是次展覽通過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者欣賞故宮的獨特文化魅力。

黃嘉純致辭時表示，馬會與公益慈善研究院致力推動藝術文化及保育的工作。是次展覽乃雙方與故宮博物院合作推動的《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》的重點活動之一，也是馬會成立140周年慶祝活動之一。通過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者猶如置身其中，感受故宮的獨特魅力，並探索中華文明的智慧創造和深厚底蘊。

朱鴻文指出，「FLASH! 故宮——數字故宮快閃展」乃故宮博物院在香港首次舉辦的沉浸式數字藏品快閃展，為市民和遊客提供近距離感受故宮文化的機會，進一步促進香港與內地在文化領域的深度交流。加上故宮博物院建院100周年，更令是次展覽倍添意義。

5大展覽亮點 體驗皇宮古今

「FLASH! 故宮——數字故宮快閃展」巧妙結合傳統與創新，透過多媒體科技帶來5大精彩項目：

四時故宮：運用尖端數位技術，將故宮寧壽宮區正門「皇極門」的四季風貌活現眼前，讓參觀者可以一次欣賞紫禁城在春、夏、秋、冬四個季節的獨特魅力。

▲ 位於展覽入口處的「四時故宮」，運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷春夏秋冬四季更迭之美。

角樓印象：透過最新的虛擬實境（VR）技術，為觀眾揭示紫禁城四座角樓的建築奧秘和彩畫繪製的細緻過程，讓參觀者認識中國古代建築藝術的精湛技藝。

鑒藏珍玩：以數碼影像方式呈現故宮博物院的珍藏文物，當中22件展品更可觸動賞玩，讓參觀者可從不同角度欣賞這些珍品。

▲ 展覽透過 VR 技術重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程。

《千里江山圖卷》：以數碼技術把北宋末期畫家王希孟的傳世孤本《千里江山圖卷》轉化為動態影像，配合傳統祥瑞符號及紋樣的流動光影效果，讓參觀者恍如置身於流動的古代畫卷之中。

互動體驗：參觀者可以透過互動裝置「製作」宮廷美饌，了解昔日皇宮的飲食文化；更可以通過特製的手機應用程式，探索宮廷生活的點滴，親身感受古代織繡工藝的精妙之處，讓古代宮廷文化活靈活現地呈現在觀眾眼前。

馬會和公益慈善研究院 推動文化發展

為期5年的《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》，由公益慈善研究院撥捐約4億4,000萬港元推動中華文化發展，當中項目包括保護修繕承乾宮、建立「故宮香港文化交流基地」，並舉辦展覽和教育活動，積極響應國家「十四五」規劃綱要支持香港發展成為文化藝術交流中心的願景。由最初的賽馬及會員會所發展至今，140年來，馬會與社會一起茁壯成長，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

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大館對談︰藝術與科技、承乾宮之保護

為配合「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」，大館亦舉辦兩場「大館對談」講座作知識和文化交流，由兩名來自北京故宮博物院的專家分別闡釋藝術科技如何應用於歷史展覽，以及承乾宮保護與傳承利用。

首場對談於 1月17日舉行，吸引逾百公眾到場，聽取故宮博物院數位與資訊部副主任于壯，探討文化機構運用藝術科技的實踐理念和展望，並以是次展覽為藍本，聚焦其策展概念和構思過程。

第二場對談則於1月19日舉行，故宮博物院古建部副主任趙鵬向逾百名聽眾講解故宮博物院如何借鑒大館保育活化的「保育管理計劃」，為饒富歷史價值的承乾宮進行建築保護，場地復修及展廳改造工作。於1420年建成的承乾宮是故宮六大東宮之一。根據去年馬會與故宮博物院簽署的備忘錄，將保護及修繕承乾宮，建立為「故宮香港文化交流基地」，透過舉辦展覽活動，促進兩岸於藝術科技和文化教育上的發展。

▲ 首場大館對談的講者為故宮博物院數位與資訊部副主任于壯（中）和進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威（右），主持人是政策研究員及自由撰稿人林玥彤（左）。

▲ 第二場大館對談的講者為故宮博物院古建部副主任趙鵬（中）和香港珠海學院建築系講座教授龍炳頤（右），主持人是賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會主席林筱魯議員（左）。

（特約）