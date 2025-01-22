葉蘊儀千字文︱葉蘊儀被名嘴亂爆所謂離婚內情　Gloria斥捏造事實發文揭前夫惡行

▲ 葉蘊儀發千字文怒斥麥若愚捏造事實。

【葉蘊儀 / 麥若愚 / 阿修羅】葉蘊儀（Gloria）日前被台灣資深傳媒人兼名嘴麥若愚在節目指她當年為嫁陳柏浩入豪門而息影，又指她曾想復出，可是老爺開無銀碼支票阻止，及要她啞忍丈夫風流出軌。

對於麥若愚胡說八道，葉蘊儀在日前發千字文怒斥對方捏造事實，澄清當年嫁入絕非豪門，更披露當年閃婚連一毛錢禮金都沒拿，「結婚很多的錢都是由我自己出」，而且離婚後仍由自己獨力撫養孩子。

【一切從失婚開始】葉蘊儀離婚自強養大子女 為孩子成長拒再婚享單身自由

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葉蘊儀千字文︱指前夫非富二代

葉蘊儀發文首先要求馬上停止不實及對她造成傷害的新聞，指：「本人並不認識什麼台灣資深傳媒人麥若愚，所以請大家不要再轉發此人亂述的不實內容。想了解本人請直接訪問我，不要看三四手的捏造資料與不實消息。」

然後澄清前夫陳柏浩並不是所謂富家公子，表示：「他未有法拉利，他只有一台他爸的Benz，他跟本沒有車。他未有送我999枝玫瑰，最多一小束玫瑰、幾朶小花而已。他不是豪門子弟，也不是什麼玩具大王，他們家只是鍋碗出口的小小貿易商。我當初拍戲出唱片的收入比他還多，而且重點是：我一毛的禮金都沒有拿過。結婚很多的錢都是由我自己出的，他們連問也沒有問，他怕問了要付錢。前老爺沒有扔支票叫我不可以復出，是我要堅持留在家中看帶孩子。」

此外，麥若愚在節目引述葉蘊儀前夫誣揑她性慾強，Gloria稱：「你說我性慾太強其實是他當時為了爭奪孩子的撫養權，他中間不只有小三連小四小五都有。那誰是性慾強！？」

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葉蘊儀千字文︱獨力養大子女

葉蘊儀離婚後，前夫申請破產沒給贍養費，由她獨力湊大孩子，並努力自我增值進修：「他為不給小孩及我贍養費而申請破產，小孩一直都是我養的。我從來沒有做保險及房產代理，我這二十五年都是靠以前的積蓄還有美術教育工作。中間我還諗了七年藝術學位。畢業於澳洲墨爾本理工大學。」

葉蘊儀最後表示，以後不會再為此再作回應，稱：︰「就這段以過去那麽久的婚姻關係，以後都不作任何回應。」，以及標示「#麥若愚」及「#網絡欺凌」。

對於葉蘊儀公開指摘，麥若愚發文道歉，並將其YouTube頻道有關葉蘊儀的影片下架，稱：「在講女明星豪門婚姻的節目，講了一段葉蘊儀小姐當年被渲染的婚姻故事，結果被葉小姐本人指正，與事實不符，對此深感抱歉。」並表示「真是媒體不正確的渲染豪門，非常慚愧。」

葉蘊儀千字文︱演《孔雀王子》阿修羅爆紅

現年52歲的葉蘊儀在13歲被星探發掘拍攝廣告，1987年參演她首部電影《呷醋大丈夫》，不過戲份只短短幾分鐘而已。於1988年，葉蘊儀在電影《孔雀王子》飾演阿修羅，由此大紅，在香港、台灣以至日本、韓國大受歡迎。

在1995年，當時只得22歲的葉蘊儀與陳柏浩閃婚，翌年誕下兒子陳紹臻，婚後退出演藝圈，一心在家相夫教子。可是，葉蘊儀在1999年懷第二胎時，卻因丈夫出軌，於是她在翌年1月待女兒出生後提出離婚。

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為家庭，葉蘊儀復出演影視劇，同時醉心藝術的她製作紙黏土並以這門手藝養家。她曾接受TOPick專訪不諱言回復單身後有頗多追求者，不過一一婉拒：「開始時覺得有些是可以接受的，雖然兩個人相處是兩人的事，但當牽涉到子女時，便怕會對小朋友不公平，所以拒絕再拍拖。」含辛茹苦，可說十分偉大的媽媽。

葉蘊儀子女亦十分生性，子女都碩士畢業，她於去年4月上載女兒穿畢業袍的相片，寫道：「一瞬間兩個孩子已碩士畢業了，各自找尋了自己有興趣的方向，用自己喜愛的方式去展開一生的另一頁。作為母親的我專注了他們二十幾年，為他們堆疊屬於自己的人生，我也感到非常滿足及感動。」

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