桃園機場車禍｜桃園機場的士自炒撞壆　香港女乘客疑未扣安全帶重創腦出血入ICU

▲ 台灣桃園機場發生自炒車禍，車上香港女乘客傷勢嚴重。

【桃園機場/的士/車禍/腦出血】台灣桃園國際機場周日（19日）發生嚴重車禍，一輛的士「自炒」撞上路中分隔石壆，車上兩人送院，其中女乘客為香港人，疑因未繫好安全帶而傷勢嚴重，須入ICU開刀治理。

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綜合台媒報道，事發於周日（19日）下午5時許，一輛的士由航站南路出發，駛往桃園機場第一航廈方向，途經塔台路彎位時卻未有減速，結果直撞上分隔石壆。當地航空警察局保安警察大隊第二隊副隊長林呈翰翌日接受媒體聯訪時表示，當局接獲通報後已立即遣派交通事故處理小組處理事件，車上兩人由機場消防救出送院急救；司機事後接受酒精測試，呼吸機顯示體內酒精濃度為0.00mg/l。

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林呈翰指出，肇事車輛並非機場排班的士，根據行車紀錄儀顯示，司機在抵達機場園區前已數次在高速公路上偏移車道，疑似因為疲勞駕駛而導致意外發生。雖然司機傷勢並無大礙，但車上的羅姓女乘客就疑似因為未有扣好安全帶而傷勢嚴重，送院檢查後發現有腦出血情況，已插管送入深切治療部（ICU）留醫，待家屬到達醫院簽署文件後將開刀進行手術治療。

而林呈翰之後亦提到，據當局統計，2024年迄今為止，桃園機場塔台路共發生3宗自撞事故，在此提醒用路人開車前要充分休息，進入機場道路時應放慢車速，以避免類似情況發生。

TOPick就事件查詢入境處，目前正等待回覆。

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