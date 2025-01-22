元朗斬人｜元朗兩名男子遭多人持刀襲擊 一人身中多刀送院不治
社會
撰文： 曾秋文
發布時間： 24 小時前
最後更新： 49 分鐘前
元朗發生兇殺案，一名24歲男子中刀身亡。今日（22日）清晨5時許，24歲死者與一男兩女友人離開元朗宏業西街一棟工廠大廈時，2架私家車突然駛至，車上跳出7至8名持刀兇徒，向死者及另一名28歲男子施襲，死者身上多處中刀倒卧馬路，昏迷不醒，而另一男子則背部中刀受傷。
警方及救護員接報到場，把兩名傷者送院。其中24歲男子被送往博愛醫院，惟經搶救後證實不治。另一名28歲男子主要背部受刀傷，送往屯門醫院時清醒。警方到場封鎖現場，地面遺下大灘血漬，正追緝兇徒歸案。
警方表示，凌晨5時34分接獲報案，指在宏業西街12至18號對開有兩名男子懷疑被人以刀襲擊，施襲者其後逃去。人員趕赴現場，發現一名24歲男子，身體多處受傷，他昏迷被送往博愛醫院治理，於上午6時38分被證實死亡。另一名28歲男子則背部多處受傷，清醒被送往博愛醫院，其後被轉送屯門醫院治理。
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