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結業潮｜和順記雞脾王全線結業　天后最後分店本月執笠　老闆暗示開新店？

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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和順記雞脾王全線結業，天后最後分店本月執笠。

【結業潮/天后美食/和順記/巨無霸生炸雞髀】不少香港人下午茶都喜歡食個炸雞髀歎下，不過近日有個壞消息，主打「巨無霸生炸雞髀」的「和順記」最後一間位於天后的分店即將結業！老闆阿政早前在Facebook專頁宣布「做埋今個月就完啦」，網民紛紛留言表達不捨。

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結業潮｜和順記最後分店本月結業

和順記-荃灣雞脾王多間分店上年中起相繼結業，至今最後一間分店天后電氣道店也進入倒數。老闆阿政1月8日於Facebook專頁宣布，「天下無不散之筵席，『和順記』呢個品牌-天后店做埋今個月就完啦」。他在帖文中多謝一眾捧場客、在荃灣時期捐錢幫派飯的善長們、在過去三年無間斷團購的朋友們，以及由上水、大埔、將軍澳山長水遠來幫襯的熟客們。

和順記-荃灣雞脾王在Facebook專頁宣布最後分店天后店結業消息，並感謝顧客支持。（fb截圖）

帖文中也交代了農曆新年的營業時間：

  • 1月29日 大年初一開半日（1200-1700）
  • 1月30日大年初二開半日（1200-1700）

有網民見此留言笑稱：「好撚乞人憎，咁好食嘅嘢，過年過節仲開一定係黑心想整肥我哋」、「驚我哋農曆年無啖好食呀」。

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結業潮｜老闆暗示有新發展

網民收到消息後都紛紛表示不捨，「又執......」、「好可惜」、「啲雞髀真好食」、「天后炸髀冇咗點算丫? 」、「一冇工開就想食炸脾飯，去過幾間分店。加油！」。也有留言稱「呢個時勢留返啲$好過死頂，支持」、「休息下」。

不過，阿政在帖文說「今次完結唔會停落嚟，將會係另一個新開始，大家等我哋好消息」，暗示將會有新搞作。有網民留言稱「政，等你重出江湖。未來見」，數個網民呼籲在荃灣重開，亦有要求在「大圍開Plz」、「嚟東涌開間丫」、「上水、粉嶺開吖」。

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另外，有網民在觀塘區發現疑為和順記新店的足跡，老闆直言該店「唔係我哋的」，其Facebook專頁中亦有寫明「目前只營運天后店」。

和順記-荃灣雞脾王

地址：天后店電氣道39號 (天后站A出口)
電話： 5561 8850
資料及圖片來源：和順記-荃灣雞脾王
營業時間：11:30am-10pm

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