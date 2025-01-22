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7-11優惠｜7-Eleven即日至31日免費派現金劵　 WeChat Pay用戶掃碼即可領取

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【7-Eleven優惠/7-11/7仔優惠/WeChat Pay HK】新春優惠奬不停！7-Eleven聯乘WeChat Pay HK，推出免費派現金劵優惠，只要掃描指定優惠碼即可享優惠，優惠期至到31日，即刻出發去掃碼啦！

最新影片︰

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

7-11優惠｜WeChat一掃即享優惠

在活動期間，香港7-Eleven顧客只需以WeChat掃描推廣物料上的QR Code，即可獲得HK$10專屬7-Eleven電子現金券。憑借這張現金券，顧客在使用WeChat Pay HK港幣錢包單次消費滿HK$100時，即可直接扣減 HK$10，簡單一掃即輕鬆享受優惠，購買日常生活所需的食品、飲料等商品。

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7-11優惠｜內地旅客同享

對於內地旅客或使用人民幣錢包的用戶，7-Eleven x WeChat Pay同樣提供人民幣現金券優惠方案，消費者可以透過以下兩種方式參與︰

  • 1. 切換錢包地區至香港

用戶可以首先將錢包地區切換至香港，然後掃描活動QR Code，即可獲得HK$10電子現金券，並按照香港優惠使用規則進行消費。

  • 2. 不切換地區

若不切換錢包地區，用戶直接掃描活動QR Code即可獲得RMB5電子現金券，並在使用人民幣錢包消費滿RMB50時直接扣減 RMB5。

以上優惠名額有限，先到先得。

更多相關優惠內容︰

禮品換領｜7-Eleven新春購物優惠第二彈　指定貨品買滿$198即送迪士尼Tea Set

大家樂優惠｜大家樂聯乘WeChat Pay推出5重新春優惠　大派超過$40優惠券

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