7-11優惠｜7-Eleven即日至31日免費派現金劵　 WeChat Pay用戶掃碼即可領取

【7-Eleven優惠/7-11/7仔優惠/WeChat Pay HK】新春優惠奬不停！7-Eleven聯乘WeChat Pay HK，推出免費派現金劵優惠，只要掃描指定優惠碼即可享優惠，優惠期至到31日，即刻出發去掃碼啦！

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7-11優惠｜WeChat一掃即享優惠

在活動期間，香港7-Eleven顧客只需以WeChat掃描推廣物料上的QR Code，即可獲得HK$10專屬7-Eleven電子現金券。憑借這張現金券，顧客在使用WeChat Pay HK港幣錢包單次消費滿HK$100時，即可直接扣減 HK$10，簡單一掃即輕鬆享受優惠，購買日常生活所需的食品、飲料等商品。

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7-11優惠｜內地旅客同享

對於內地旅客或使用人民幣錢包的用戶，7-Eleven x WeChat Pay同樣提供人民幣現金券優惠方案，消費者可以透過以下兩種方式參與︰

1. 切換錢包地區至香港

用戶可以首先將錢包地區切換至香港，然後掃描活動QR Code，即可獲得HK$10電子現金券，並按照香港優惠使用規則進行消費。

2. 不切換地區

若不切換錢包地區，用戶直接掃描活動QR Code即可獲得RMB5電子現金券，並在使用人民幣錢包消費滿RMB50時直接扣減 RMB5。

以上優惠名額有限，先到先得。

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