運動員辛酸｜謝影雪繼患類風濕關節炎　出戰奧運前驚揭7.5cm畸胎瘤　人生首次全身麻醉做手術

▲ 謝影雪繼患類風濕關節炎 出戰奧運前驚揭7.5cm畸胎瘤

【羽毛球／港隊／謝影雪】港隊羽毛球運動員謝影雪昨日Instagram發文公開，自己去年出戰奧運前已經發現盆腔有7.5厘米畸胎瘤，但當時她為了備戰奧運，未有選擇即時接受切除手術，日前順利切除報平安。她透露這次她人生首次全身麻醉做手術，雖然屢受傷患所困，但她坦言未捨得放下放下球拍，本著打不死的精神憧憬2025年再接再厲！

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運動員辛酸｜出戰奧運前發現盆腔畸胎瘤 為比賽延後手術

現年33歲香港羽毛球運動員謝影雪昨晚（21日）在Instagram以回顧2024年為題發文，透露自己原來在出戰巴黎奧運前，已經發現盆腔中有一個大約7.5厘米的畸胎瘤。她憶述，在去年6月確診類風濕關節炎後，接受磁力共振掃描檢查時發現腫瘤，但當時她為了備戰奧運，未有選擇即時接受切除手術，而是等到完成2024年度所有比賽後才接受詳細檢查。她透露最新病情，指在周一（20日）早上已入院接受全身麻醉的手術，順利切除位於盆腔的畸胎瘤，發文報平安：

雖然自己職業生涯都遇過唔少傷病，但第一次要全身麻醉去接受手術，自己都唔多唔少緊張，慶幸手術順利完成，多謝醫生、麻醉師及護士們嘅專業照顧，亦抱歉之前未有好好交待，要大家擔心。

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運動員辛酸｜未想退役 希望來年告別所有傷病

回顧2024年的經歷與傷患，謝影雪文中感謝身邊一直幫助她克服重重難關的每一個人，形容「2024年好多事都充滿痛及眼淚」，坦言不敢回首細想，但她仍不言敗，堅持一一克服難關。談及退役一事，她揚言自己仍捨不得放下球拍的感覺，對於2025年將會迎來的挑戰，她仍是滿心期待，且勇於接受任何挑戰：

希望新一年，除打波外，可以發掘到自己另一方面嘅長處，亦都希望自己可以身體健康，告別所有傷病。

運動員辛酸｜巴黎奧運前確診類風濕關節炎 一邊做gym一邊喊

謝影雪去年的職業運動員生涯接二連三遇上難關，她在去年6月曾公開自己某日梳頭時，發現雙手手肘痛到不能舉高，礙於翌日有賽事，當時只能食止痛藥頂硬上。當時正值亞洲三站賽事，期間每過幾天，身體就多一個關節出現腫痛。最後她忍痛至回港，當時手指甚至痛到握不到球拍，形容「練波都練唔到」，病情嚴重至「一邊做gym一邊喊」，最終確診患上類風濕關節炎。

當時距離奧運不足一個月，但她有感諸事不順，就在確診後膊頭更經歷第8次「甩骹」，當時她問教練容樹恒「自己仲去唔去到奧運」，幸好教練言之鑿鑿派定心丸，方可繼續出戰巴黎奧運。

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醫生：卵巢囊腫或致不肓

婦產科醫生方秀儀曾接受訪問時表示，「卵巢畸胎瘤」是卵巢囊腫的其中一種，大小從1cm到45cm都有，大部分（98%）屬良性，只有小部分（2%）是惡性，但必須先以手術切除、化驗組織才能分辨。卵巢畸胎瘤的病發原因暫時仍然不明，沒有研究顯示與任何生活習慣有關，現時認為主要是先天原因導致病發。

她又指卵巢囊腫往往沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有可能出現下腹疼痛、月經失調、腹部隆起或摸到有異物，以及尿頻的情況，建議定期作盆腔超聲波以及早發現和處理。而過大的卵巢囊腫有機會使卵巢發生扭轉，令血液無法到達卵巢而導致細胞壞死，令腹部劇痛，需要馬上開刀處理。

同場加映：5種卵巢囊腫+4大徵狀

對於卵巢腫瘤的風險，方秀儀指大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

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而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

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