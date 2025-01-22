行李喼推薦2025︱消委會13款4星或以上行李喼推薦　1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌

▲ 消委會13款4星或以上行李喼推薦 1款5星僅售$506成性價比之王 抗摔耐用贏千元名牌

【行李喼／消委會推薦／耐用／CP值／塑化劑】新年去旅行要揀一款耐用、堅固的行李喼！消委會測試市面上27款硬身行李喼，比拼耐用和化學安全程度，最終共有13款獲4星或以上推薦！其中只有一款獲評5星，售價更是出乎意料地「美麗」，只需$506就有出色的抗摔耐用表現，贏過千元價位款式成性價比之王！

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穗深兩地消委會評測行李喼

廣州及深圳消委會從網店及實體門店購買12款20吋塑膠硬箱樣品，單價從人民幣￥268.9至￥1534不等。

測試主要模擬行李喼日常使用情況，並進行15項指標測試，包括整箱抗摔及防水性、拉桿性能及箱鎖拉鍊耐用性、拉桿耐疲勞性能、行走耐磨損性能、化學物料含量是否安全。

1款獲5星僅售$506

測試結果顯示，所有樣品化學安全表現優秀，行李喼中可能對人體造成危害的化學物質含量符合安全標準。綜合評價而言，12款樣品中有1款在全方位表現優異，在整箱抗摔及拉桿、箱鎖耐用、走輪耐磨損試驗中，均獲得5星評價。更讓人驚喜的是，該款行李喼售價只需￥473（約港幣$506），比另一些千元售價的行李喼更優秀，實屬「性價比」之王。

7款4星或以上行李喼名單：

（排名由低至高）

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本港消委會推薦6款4星或以上行李喼

另外，本港消委會也曾測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，高度約24吋至28吋，屬於寄艙行李類別，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖。樣品外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價介乎$730至$8200。

測試主要模擬行李喼日常使用情況，以10個測試項目，包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、上下搖晃、拉桿的伸縮、路面行走、樓梯拖行、喼鎖及拉鏈的循環開合、灑水等全面比較各樣本的耐用程度，以及防水性能。結果未有樣品可獲5星滿分評價；有6款獲得4星或以上推薦：

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行李喼塑化劑超標或損生殖健康

消委會提醒，行李喼手挽固定件及拉桿手柄，部分物料的塑化劑DEHP含量若超標，或檢出多種PAHs（苯并[a]蒽及䓛），要避免長期接觸。尤其PAHs屬於被國際癌症研究機構（IARC）評為可能對人體致癌的物質，長期接觸或對健康造成長遠影響。

至於如何令產品更耐用，消委會建議，消費者在使用及保養行李喼時，可注意以下事項：

不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；

應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；

避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；

將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

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