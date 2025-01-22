  • 21°C
香港時間：2025122日 (三) 15:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長壽秘訣｜炒單車骨折3個月後即康復　93歲護理師分享5大延壽秘訣必吃早餐愛飲1種茶

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

炒單車骨折3個月後即康復，93歲護理師分享5大延壽秘訣，必吃早餐愛飲1種茶 。

【長壽／養生／骨折】日本一名93歲的護理師曾摔單車骨折，僅3個月後即康復，並重返護理院舍工作，至今她已工作超過70年，仍堅持每周上班3天。她亦透露日常5大延壽秘訣，力求自己可工作到人生最後一刻。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

長壽秘訣｜93歲護理師骨折3個月後即康復

綜合日媒報道，現年93歲的護理師細井惠美子（Emiko Hosoi），過去70多年一直從事醫療和護理領域的工作。2020年，她在踩單車時曾經摔車，導致左股骨骨折。

原本手術後只能坐在輪椅上的細井準備辭職，但因為強烈的工作慾望，經過每天3小時的嚴格復健治療，她在3個月後又重返工作崗位，繼續在護理院舍照顧不同需要的患者。

點擊圖片放大
+7
+6

長壽秘訣｜5大養生延壽秘訣

雖然細井惠美子年事已高，但康復迅速，重返職場後仍然活力十足。對此，她亦透露自己日常5大養生延壽秘訣，希望可以工作到人生最後一刻。

點擊圖片放大
+5
+4

1.工作到人生最後一刻

細井惠美子表示，「希望透過我的工作，給更多的人帶來笑容，並以這種方式活到生命的最後一刻。」目前，她每周都到護理機構上3天班，單程的通勤時間長達1小時。

日本精神科醫師和田秀樹分析，持續工作、經常與社會接觸、與人交流，像這樣在日常生活中持續使用大腦，有助預防失智症及延緩腦退化症出現。

2.自己打掃、整理家務

細井惠美子目前獨居，家中的所有家務，包括打掃清潔，早、晚餐的烹飪料理，都由她自己一手包辦。日本物理治療師上村理繪也建議，高齡者可透過打掃地板等家務，增加日常活動量，避免整天坐著不動，導致肌力衰退，增加肌少症、臥床風險。

3. 多喝水

細井惠美子每天都會喝1000ml以上的水。

4. 愛喝茶

細井惠美子非常愛飲茶，因此她每天最少喝2杯350ml綠茶。而綠茶的兒茶素等多酚能抗氧化、抗發炎，甚至曾有研究發現，每天喝5杯以上的綠茶，就能降低12％至23％的死亡風險。

5. 必吃早餐

早餐是細井惠美子最重視的一餐，菜單包括100克白飯、雞蛋、火腿、三文魚、各式蔬菜、醋醃漬的小菜、味噌湯等；午餐會吃護理機構的營養餐；晚餐則會特別避開高脂肪的餐點，並注意不過量進食，如果在7點前吃晚飯，吃量就比較大，但若在7點之後吃，就會盡量減量和避免吃油膩的食物。

細井惠美子提醒，保健方法因人而異，每個人的習慣、身體狀況都不同，適合的飲食內容自然有所差異。她建議，民眾無需模仿他人的做法，而是要觀察自己的身體狀況和思考膳食的內容，根據自己的情況調整飲食攝取量。

同場加映：6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

點擊圖片放大
+6
+5

長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

點擊圖片放大
+5
+4

——

相關報道：

長壽秘訣｜人瑞婆婆124歲大壽　長壽秘訣大公開　餐餐粗茶淡飯必配「1物」

長壽秘訣｜92歲教授大腦心臟好年輕　分享5大延壽秘訣午餐必吃1食物通血管

長壽危機｜94歲「股神」巴菲特建議父母死前必做1件事　揭秘股神5大長壽之道

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲　專家揭秘：一生午餐只吃這些東西
12:00 2024/11/22
長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲　專家揭秘：一生午餐只吃這些東西
長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣　每日食5種食物生理年齡回春20年
11:49 2024/11/21
長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣　每日食5種食物生理年齡回春20年
長壽飲食｜101歲哈佛營養學博士　公開長壽餐單　做足5件事糖尿病率降88%【附長壽飲食秘訣】
16:08 2024/11/20
長壽飲食｜101歲哈佛營養學博士　公開長壽餐單　做足5件事糖尿病率降88%【附長壽飲食秘訣】

你可能感興趣

長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲　專家揭秘：一生午餐只吃這些東西
12:00 2024/11/22
長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲　專家揭秘：一生午餐只吃這些東西
長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣　每日食5種食物生理年齡回春20年
11:49 2024/11/21
長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣　每日食5種食物生理年齡回春20年
長壽飲食｜101歲哈佛營養學博士　公開長壽餐單　做足5件事糖尿病率降88%【附長壽飲食秘訣】
16:08 2024/11/20
長壽飲食｜101歲哈佛營養學博士　公開長壽餐單　做足5件事糖尿病率降88%【附長壽飲食秘訣】
健康問題 養生 網絡熱話

最高瀏覽

小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步　鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料
小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步　鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人　血管年齡僅20歲　公開養生之道沖涼必做1事
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人　血管年齡僅20歲　公開養生之道沖涼必做1事
腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾　搶救1小時猝逝死因曝光　醫生教4招判斷中風先兆
腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾　搶救1小時猝逝死因曝光　醫生教4招判斷中風先兆
Instagram版面︱IG改版正方形圖變長方形　總監教簡單3步恢復原貌
Instagram版面︱IG改版正方形圖變長方形　總監教簡單3步恢復原貌