為母則強｜駁斥名嘴亂作親揭前夫非豪門屢次出軌　葉蘊儀獨力撫育子女成材：贍養費都無

▲ 葉蘊儀罕有發文斥名嘴亂作婚變內情，並反駁性慾強指控！

【葉蘊儀/葉蘊儀前夫】52歲葉蘊儀13歲拍廣告而入行，當年憑可愛娃娃臉俘虜萬千港日粉絲的心，卻選擇在22歲事業高峰期下嫁富商陳柏浩，育有一子一女，惜婚姻關係只維持5年，並為贍養費問題對簿公堂。近日有台灣名嘴胡亂講述其婚變內情，令葉蘊儀大動肝火，罕發千字文逐點反駁，更揭露前夫種種惡行！

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堅強媽媽葉蘊儀｜發千字文反駁不實指控

葉蘊儀於2000年跟前夫不歡而散，再見不是朋友。近日台灣一名前記者麥若愚，卻在節目爆料指葉蘊儀前夫有外遇，老爺奶奶給她沒寫銀碼支票作為「封口費」，又指她離婚後做地產代理，葉蘊儀得知對方胡說八道後，隨即在社交平台發文反擊麥若愚，並表示會提告。

葉蘊儀坦言對於不實說法，實在忍無可忍，於千字文中表示：「本人樂意傳媒報道我的新聞，但如果你們一直都在報道一些不實的或對我有傷害的新聞請馬上停止。本人並不認識什麼台灣資深傳媒人麥若愚，所以請大家不要再報道不實的內容。想了解本人請直接訪問我不要看三四首（手）資料不實消息。」並喊話：「你們不是我，你怎麼知道事實是什麼！？你們那麽想知道，我就說給大家聽真正的事實。」

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堅強媽媽葉蘊儀｜揭前夫非豪門連車也沒有

於是葉蘊儀便揭開前夫鮮為人知的一面，並澄清前夫並非外界所講的富商：「他未有法拉利，他只有一台他爸的Benz，他跟本沒有車。他未有送我999條玫瑰，最多一小束玫瑰內面幾朶。」

葉蘊儀更自爆當年結婚自己出錢：

他不是豪們，不是玩具大王，他們只是鍋碗出口小小的貿易商。我當初拍戲出唱片的收入比他還多，而且重點我一毛的禮金我都沒有拿過。結婚很多的錢都是我自己出的，他們連問也沒有問，他怕問了有付錢。前老爺沒有扔支票叫我不可以復出，是我要堅持留在家中看帶孩子。

堅強媽媽葉蘊儀｜駁斥性慾強指控 否認曾做保險及房產代理

對於前夫曾指她性慾強，葉蘊儀也有作出駁斥：「你說我性慾太強其實是他當時為了爭奪孩子的撫養權，他中間不只有小三連小四小五都有。那誰是性慾強！？」還揭露前夫為了不給小孩及她贍養費而申請破產：

小孩一直都是由我養的。

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葉蘊儀又澄清從來沒有做保險及房產代理：「我這二十五年都是靠以前的積蓄還有美術教育工作。中間我還諗了七年藝術學位。畢業於澳洲墨爾本理工大學。」最後更解釋當年為何會跟前夫結婚：「為什麼會跟他結婚，就是因為他三餐問候關心我，我當時未有計較他們家的經濟狀況，後來才知道這些都是偽善。」她又表示對於這段已過去那麽久的婚姻關係，以後都不作任何回應，希望各傳媒見諒。

麥若愚事後亦承認所講有關於葉蘊儀的內容，全是在網上睇到再轉述，未有求證，並急忙向葉蘊儀道歉。

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堅強媽媽葉蘊儀｜用心栽培子女碩士畢業

葉蘊儀離婚後，的確盡心盡力照顧一對子女，並曾復出拍劇獨力養家，幸好在她悉心栽培下，一對仔女都非常生性，而且同為碩士畢業生，葉蘊儀去年4月曾分享女兒穿上畢業袍的背影照感觸表示：「一瞬間兩個孩子已碩士畢業了，各自找尋了自己有興趣的方向，用自己喜愛的方式去展開一生的另一頁。作為母親的我專注了他們二十幾年，為他們堆疊屬於自己的人生，我也感到非常滿足及感動。」

當時葉蘊儀還講到是時候做回自己：「投入另一種生活，離開屬於自己安全網，思考人生的抉擇，一個人一定能在尋找的過程中有所啟發，可以是更了解自我，亦可以是新的思維方向。我想在人生下半場迎來新的挑戰、實現、學習及成長的機會，方式可以懶散、可以悠閒、可以刻苦，也可以隨性，這樣人生便可以活得更有意義和價值。」如今仔女已成材，相信她也感到無比驕傲！

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