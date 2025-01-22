北上種牙｜深圳種牙螺絲過長2mm插穿鼻竇　致發熱發抖恐或有後遺症

▲ 深圳種牙螺絲過長2mm插穿鼻竇，致發熱發抖恐或有後遺症，事主哭訴：生存冇意義。

【種牙 / 北上 / 東張西望】除北上深圳吃喝玩樂外，牙醫診所亦是不少港人光顧的場所，惟需要慎重選擇合資質的診所進行診療。

TVB節目《東張西望》昨日（21日）報導李女士北上深圳洗牙，經牙醫診所醫生建議選擇種牙，就在醫生將螺絲放入牙齦後，她感到渾身不適，頭部發熱，雙手發抖，檢查後發現螺絲竟插入鼻竇2毫米。

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北上種牙｜種牙引身體發熱、發抖

由於深圳整牙費用較香港便宜一半以上，加之無需排期，吸引不少港人。李女士早前北上洗牙，因其牙齒本身有問題，經醫生建議，決定花費5.9萬元種植10顆牙齒，她首次先付了3萬元。

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種牙首先要將牙齦割開，在合適的位置放上鑽孔放入螺絲，一段時間後，再將定制的牙模嵌入。然而，李女士在第一次種牙時便出事了，她當即便感到喉嚨發熱「像火燒」，面部由瘀青且腫大，還伴隨著喉嚨、鼻子及眼睛疼痛，惟牙醫告知其無礙。

第二次種牙時，李女士更加難受，她面部及耳朵發熱且感到緊繃、後腦勺疼痛、雙手和牙關發抖，至半夜睡覺時還畏寒，渾身發抖。惟李女士向診所反饋，對方則表示「傷口癒合得很好，沒有發炎」，她聲淚俱下表示，「生存冇意義」。

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北上種牙｜螺絲插穿鼻竇2mm

隨後專業牙醫為李女士檢查，由X光片可以看出，一顆螺絲已插入鼻腔約毫米，醫生表示，「（螺絲）插進去，超過應有的位置，一定會不舒服，也很容易發炎」，遂建議她將這可螺絲取出。

隨後，李女士再次向此前種牙的診所致電，對方表示會將種牙費用3萬元退還，現時院方仍與其保持聯絡，並希望她能夠到診所面診，惟李女士表示擔憂，仍猶豫不決。

北上種牙｜香港牙醫有完善制度

香港牙醫學會前會長表示，香港與國際接軌多年，香港牙醫在國際的名聲相當好，有完善的制度專業地評核；而內地則與香港不同，是大學進修年份規管，難以比較，但香港醫生的認證和可靠度，相信市民有目共睹。

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