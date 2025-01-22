濫用公屋｜申訴公署指檢控率低僅4.2%　就房協房署打擊濫用公屋政策提31建議

▲ 申訴專員陳積志今日宣布，完成當局打擊濫用公屋資源的工作的主動調查行動，並向房委會及房協提出共31項主要改善建議。（曾耀輝攝）

濫用公屋情況時有發生，申訴專員陳積志今日(1月22日)宣布完成當局打擊濫用公屋資源的工作的主動調查行動，發現指當局對濫用租戶懲罰過輕，去年房委會就濫用公屋出檢控的比率只有4.2%，檢控率極低。公署向房委會及房協提出共31項主要改善建議，包括考慮制定針對物管公司及護衛服務承辦商職員的獎勵計劃，以提高他們的積極性參與打擊濫用公屋。

申訴專員陳積志在記者會上多次肯定房委會及房協今屆政府在公屋打濫方面成效，指房署已收回7,000個單位，比一個大型屋邨總和多，認為房署及房協打濫態度積極，方向正確。經公署仔細審研房委會及房協打擊濫用公屋的工作，公署就房協全面推行「富戶政策」的 適用範圍、「與入息和資產申報相關」和「與住用情況相關」的濫用公屋行為的偵測工作、周期性家訪、探討在懲罰濫用公屋的租戶方面增強阻嚇性等多方面提出了多項改善建議。

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公署發現，房署其中一個個案申請公屋時已擁有香港住宅物業，調查發現房署花了5個月才發出遷出通知，11個月才收回單位。

17年來擁有3個物業業權

申訴專員高級調查主任陳利婷表示，有房署個案虛報資產，隱瞞擁有香港物資，自2005年起沒有申報物業及租金收入，又多次填上分居，沒有填寫子女資料，到2022年9月因隨機抽查才被發現自17年來擁有3個物業業權，最終花了約6個月，正式到2023年3月才正式發出遷出通知書才收回單位，個案被判監禁6星期，緩刑12個月和罰款1.2萬。

公署指，應提醒屋邨辦事處人員在收到租戶遞交的申報表後，應嚴謹審核租戶所填寫的資料，提高警覺，就可疑或未填妥之處作進一步跟進，並在有需要時主動向其他政府部門或機構索取租戶的相關資料。

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住戶丟空單位2年多房協才收回單位

至於房協，有個案自2020年10月離開香港到海外定居，但到2022年3月起欠租，多次致電和寄信都沒回音，多次上門無人應門，期間未有出入大廈，用水量和用電量偏低才揭發個案，在2022年12月收回單位。她指，如房協及早查核用水量，可更早收回單位。

房協與房委會不同，在2018年才實施富戶政策並涵蓋之後才簽約的新租戶，陳積志透露，知道房協積極考慮將做法涵蓋之前簽約簽約的租戶，即約25,000戶納入政策。

陳積志指整合房署及房協個案，留意到對濫用租戶懲罰過輕，即使非法轉租牟利、在單位內存放私煙、開賭甚至藏毒等，最嚴重後果只是終止租約及5年內不可申請公屋。他又說，不少濫用個案被揭發時已超過2年，超出罪行追究期限。他指知悉當局會檢討《房屋條例》，包括延長檢控期。

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