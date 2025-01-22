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濫用公屋｜申訴專員公布主動調查結果　就房協房署打擊濫用公屋政策提31建議

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

申訴專員陳積志今日宣布，完成當局打擊濫用公屋資源的工作的主動調查行動，並向房委會及房協提出共31項主要改善建議。（曾耀輝攝）

濫用公屋情況時有發生，申訴專員陳積志今日（22日）宣布，完成當局打擊濫用公屋資源的工作的主動調查行動，並向房委會及房協提出共31項主要改善建議。當中包括考慮制定針對物管公司及護衛服務承辦商職員的獎勵計劃，以提高他們的積極性參與打擊濫用公屋。

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經公署仔細審研房委會及房協打擊濫用公屋的工作，公署就房協全面推行「富戶政策」的 適用範圍、「與入息和資產申報相關」和「與住用情況相關」的濫用公屋行為的偵測工作、周期性家訪、探討在懲罰濫用公屋的租戶方面增強阻嚇性等多方面提出了多項改善建議。

房署其中一個個案申請公屋時已擁有香港住宅物業，調查發現房署花了5個月才發出遷出通知，11個月才收回單位。

建議又包括，考慮透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，在核實公屋編配資格前就每宗公屋申請進行查冊，嚴格審查公屋申請者是否擁有香港住宅物業，並在公屋申請者輪候期間，隨機抽選一些個案作深入調查，從源頭堵截濫用公屋人士。

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