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精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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【緬北/KK園/豬仔/器官販賣/摘器官】王星事件令緬北園區的人口販賣再次引起大眾關注。有成功逃離者事後接受電視台訪問時，便透露受騙入營者的悲慘命運，因一對腎黑市價可賣至80萬人民幣，無業績的「豬仔」會被摘器官，而女性更會遭性暴力。

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大爆KK園內是人間煉獄

緬北電騙親歷者許博純接受鳳凰衛視採訪時表示人口販運、器官買賣，以及電詐園區其實是完整產業鏈。他指由於器官有價有市，因此一旦在園區裡沒有做出任何業績的「豬仔」，其命運不是被轉賣，便是被割下器官。

我聽到他們口風是這樣子的，他們口風說到了妙瓦底或泰國公海裡面會做檢測，如果檢測的話，檢測如果合格的話，泰國黑市一個腎是25萬人民幣，兩個腎就50萬人民幣，尤其未成年。如果轉賣到東南亞的黑市，便是80萬買一對腰子，就相當於他50萬進貨，80萬賣出去就等於賺了30萬。 

許博純又表示，電騙園區九成五以上是華人，亦有其他從台灣、香港、日本、南韓來的，大多是先被騙到泰國，才轉賣到緬甸妙瓦底，然後負責詐騙工作，舉例日本人會負責向日本人詐騙，台灣人則會向台灣人詐騙。年輕的人如果無業績，下場很可能便是被摘器官，年紀比較大的就會可能往緬北這邊賣。

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女性輪流遭性暴力

許博純透露女性受害者，多以夜場工作人員為主，或者以工作邀約被騙到園區，而園內的人口販運男女比例是9比1，女性稍有姿色的肯定會遭性暴力，甚至輪流性暴，沒有姿色的，命運與其他「豬仔」下場大致相當。

同場加映: 王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓

而早前被「賣豬仔」的內地男演員王星，於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

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同場加映:王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚 反詐專家分析3步成關鍵

內地演員王星（又名「星星」），日前被拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區，其女友發現異樣後立即發文救助，令救援可極速展開，獲網民激讚「教科書式救援」。專家分析王星女友救援細節，拆解3大關鍵及1黃金時間，大讚王星今次可快速獲救，女友功不可沒。

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