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國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

國泰突發機票優惠，東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起，出發期至6月底。

【平機票/日本機票】又有國泰平機票！國泰航空（Cathay Pacific，CX）推出新春優惠機票，由即日起至2月4日，使用指定優惠碼預訂2張或以上機票，可享高達9折優惠，港人最愛的日本航點，例如東京、大阪、福岡、札幌等，最平$2,165起，放假一家人去旅行就最適合！

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

國泰機票優惠｜2人同行機票9折

國泰航空推出新春限時機票折扣禮遇，由即日起至2月4日，國泰會員以優惠編號 LAISEE668 預訂2張或以上成人機票，可享高達9折優惠，最多慳$668，更可獲額外3,000里數。

國泰機票優惠｜國泰飛日本連稅$2,165起

優惠機票適用於國泰航空營運的目的地，港人最愛的日本航點都有平，來回連稅低至$2,165起。部分日本航點票價如下：

航點來回連稅人均票價
東京$2,551起
大阪$2,350起
福岡$2,165起
名古屋$2,265起
札幌$3,837起

國泰機票優惠｜國泰優惠詳情

優惠編號LAISEE668（二人或以上成人同行）
優惠：
優惠機票優惠：每個機票預訂可享9折或最高港幣668元折扣
里數獎賞：每張機票預訂可享三重飛凡里賞
最後預訂日期2025年2月4日
出發日期2025年1月21日至2025年6月30日
旅程類別來回
客艙級別所有客艙級別
目的地（由香港出發）國泰航空營運的目的地
限額首8,888個機票預訂
預訂連結國泰航空官網

延伸閱讀：2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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更多機票優惠：

機場送機票｜香港國際機場再送免費機票　每人最多換4套飛東京/大阪等4航點

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