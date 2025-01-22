國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠　東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起　出發期至6月底

▲ 國泰突發機票優惠，東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起，出發期至6月底。

【平機票/日本機票】又有國泰平機票！國泰航空（Cathay Pacific，CX）推出新春優惠機票，由即日起至2月4日，使用指定優惠碼預訂2張或以上機票，可享高達9折優惠，港人最愛的日本航點，例如東京、大阪、福岡、札幌等，最平$2,165起，放假一家人去旅行就最適合！

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國泰機票優惠｜2人同行機票9折

國泰航空推出新春限時機票折扣禮遇，由即日起至2月4日，國泰會員以優惠編號 LAISEE668 預訂2張或以上成人機票，可享高達9折優惠，最多慳$668，更可獲額外3,000里數。

國泰機票優惠｜國泰飛日本連稅$2,165起

優惠機票適用於國泰航空營運的目的地，港人最愛的日本航點都有平，來回連稅低至$2,165起。部分日本航點票價如下：

航點 來回連稅人均票價 東京 $2,551起 大阪 $2,350起 福岡 $2,165起 名古屋 $2,265起 札幌 $3,837起

國泰機票優惠｜國泰優惠詳情

優惠編號 LAISEE668（二人或以上成人同行）

優惠： 優惠 機票優惠：每個機票預訂可享9折或最高港幣668元折扣

里數獎賞：每張機票預訂可享三重飛凡里賞 最後預訂日期 2025年2月4日 出發日期 2025年1月21日至2025年6月30日 旅程類別 來回 客艙級別 所有客艙級別 目的地（由香港出發） 國泰航空營運的目的地 限額 首8,888個機票預訂 預訂連結 國泰航空官網

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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