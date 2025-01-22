國泰機票優惠｜國泰突發機票優惠 東京/大阪/札幌/福岡連稅$2,165起 出發期至6月底
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【平機票/日本機票】又有國泰平機票！國泰航空（Cathay Pacific，CX）推出新春優惠機票，由即日起至2月4日，使用指定優惠碼預訂2張或以上機票，可享高達9折優惠，港人最愛的日本航點，例如東京、大阪、福岡、札幌等，最平$2,165起，放假一家人去旅行就最適合！
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國泰機票優惠｜2人同行機票9折
國泰航空推出新春限時機票折扣禮遇，由即日起至2月4日，國泰會員以優惠編號 LAISEE668 預訂2張或以上成人機票，可享高達9折優惠，最多慳$668，更可獲額外3,000里數。
國泰機票優惠｜國泰飛日本連稅$2,165起
優惠機票適用於國泰航空營運的目的地，港人最愛的日本航點都有平，來回連稅低至$2,165起。部分日本航點票價如下：
|航點
|來回連稅人均票價
|東京
|$2,551起
|大阪
|$2,350起
|福岡
|$2,165起
|名古屋
|$2,265起
|札幌
|$3,837起
國泰機票優惠｜國泰優惠詳情
|優惠編號
|LAISEE668（二人或以上成人同行）
優惠：
|優惠
|機票優惠：每個機票預訂可享9折或最高港幣668元折扣
里數獎賞：每張機票預訂可享三重飛凡里賞
|最後預訂日期
|2025年2月4日
|出發日期
|2025年1月21日至2025年6月30日
|旅程類別
|來回
|客艙級別
|所有客艙級別
|目的地（由香港出發）
|國泰航空營運的目的地
|限額
|首8,888個機票預訂
|預訂連結
|國泰航空官網
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政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！
以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：
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