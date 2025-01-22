公屋上樓｜獲派將軍澳公屋因1事暫不准簽約入住　港媽呻爆：我同個仔瞓街了

▲ 有網民在Facebook群組「公屋討論區」 發帖求助，稱獲派將軍澳健明邨公屋單位，但無法於農曆新年前簽約入住，令一家人十分苦惱。

【排公屋/公屋申請/公屋輪候/房屋署】收到房屋署的公屋編配信，對不少已輪候上樓多年的市民來說一定是天大喜訊。但接受編配後竟暫時不准簽約入住？早前有網民便遇到上述問題，擔憂可能要「瞓街」，在社交媒體發帖求助。

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有港媽日前在Facebook群組「公屋討論區」發帖求助，稱1月2日收到房屋署的公屋編配信，獲派將軍澳健明邨的單位，「感覺真係中咗頭獎咁」。她們一家在收信翌日便到新屋視察，並接受上述編配。但房屋署竟「唔畀簽約住」，令一家人十分苦惱。

公屋輪候｜家中有輪椅人士出問題？

究竟為何？樓主解釋，家中有輪椅人士，並已隨同親身到單位視察，位置和空間都無問題，已向大廈主任提出會接受該單位；斜台、扶手等舊屋已有在用，新屋可自行安裝。不過，房署主任要求輪椅人士安排職業治療師共同視察。

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公屋輪候｜1原因無法簽約

根據樓主上載到Facebook的公屋編配小組的信件，上面寫明要等候「職業治療師」或「物理治療師」實地視察，就單位裝置需否改裝提供專業意見，「當確定單位適合輪椅人士居住後，本署才會作編配」。

她們於是安排輪椅人士與職業治療師見面，也給治療師觀看單位內的影片和相片，治療師認為毋須大改動，建議在浴室安裝扶手就可。她們認為能自行安裝，但主任仍未予以簽約。樓主不解，發出三問：

1. 若職業治療師無建議任何改動，是否可以先簽約；

2. 如果職業治療師只在報告寫上「在浴室加裝扶手」，而她們可自行安裝，是否要仍等房屋署安裝；

3. 其實無大改動，她們又接受該單位，有無可能安排盡快簽約？

因為好快就到農曆新年，但職業治療師要「20幾號」才上門視察。她們想盡快簽約並於過年前搬入，於是向網民求助。「我哋想快啲簽約便簡單裝修後入住，因為家庭狀況確實有必要性，二嚟（過）年前添置家電都會平好多（因現居單位太窄迫，人都無路行，所以買定家電放家中等過年後先送去新屋是辦不到的）。其實無大改動，我哋又接受該單位，有無可能可安排盡快簽約呢？」。

公屋輪候｜網民：要等房署程序

網民對其求助議論紛紛，認為唯有等房屋署程序，「總之房署要怎樣程序就怎樣程序啦、急也急不來啦」；亦有網民表示樓主貼的房屋署信件只是「預派信」，「方便你有需要的話揾埋治療師上去睇，我嗰陣係上去睇完自己再打電話去房署話接受，之後2星期左右先會收到正式配房信，呢封先係可以簽約的」。

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有網民則分享年邁親戚家中廁所裝扶手的經驗，指職業治療師要上門量高度，再把尺寸予房屋署，房署再找人安裝，並不能由住戶自行安裝，「因為怕個物件裝唔穩同破壞左廁所個防水層，所以要等佢嚟裝，過年前可能真係好趕，工程個啲未必咁快嚟到裝」。

公屋輪候｜呻業主要收樓 憂母子要瞓街

就等待房屋署行程序一事，樓主表示「如果我家情況等到我哋都會等，但而家係無時間等」。她說，目前面對的另一個難題是，目前租住的單位「業主要收樓」，就算「搵到治療師都未必趕得切收樓前遷出」，表示「一陣會再去房署搵主任傾，如果仲未肯畀我簽約，我同我仔瞓街了……」

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