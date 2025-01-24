校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

▲ 宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生，總校長林克忠率團闖亞馬遜森林探險。

【元朗直資學校/IB一條龍/中學/小學/宏信書院】相比每天待在課室刻板學習，倒不如走到世界，看看西伯利亞的人造衛星、波斯尼亞戰爭的歷史，或到亞馬遜森林尋幽探秘。全港唯一一所中、小學一條龍IB直資學校基督教香港信義會宏信書院（下稱宏信書院）致力培養學生探究反思精神，總校長每年均親自帶領學生走到世界角落，希望他們擴闊國際視野，培育成為貢獻社會的未來主人翁。

▲ 宏信書院總校長林克忠博士說，全校逾千名學生，20%是來自20個國家，在150名老師當中，一半亦是從世界各地前來。（陳慧安攝）

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宏信書院｜學校跟全球60學校聯繫

位於元朗的宏信書院，2010年創校，是新界西一所中、小學12年一貫的IB直資學校。學校提供IB課程，由小學開始推行校本的「全球視角」課程，直至中四學生可選擇修讀新高中課程，或國際文憑大學預科課程。

要培養學生的國際視野，不得不提學校早在創校之初，已獨創「Global Classroom」（全球教室），每年3月或4月會舉辦「全球教室」活動，讓學生走出教室、走訪世界，親身體驗世界的廣闊。總校長林克忠博士接受TOPick訪問時透露，學校跟全球60間學校均有聯繫，「即使是小一學生都有遍佈各地的筆友，已經開始他們的國際經驗」。

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宏信書院｜師生足跡遍佈四大洲

親身到當地了解風土人情，才是最直接的世界接軌。宏信書院在上學年舉辦了16個研學團，逾500名師生前往10多個國家，跨越四大洲，包括俄羅斯西伯利亞、奧地利維也納、巴爾幹半島的克羅地亞、塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那，以及烏干達、斐濟、英美日韓等地。

林校長表示，全球教室以拓展學生國際視野為目標，關顧他們的興趣及專長，例如有學生喜歡航天，會到西伯利亞製作人造衛星、美國佛羅里達州太空總署參加體驗營；熱愛東瀛文化的，亦會到日本體驗劍道、棒球、相撲、茶道、和服等；中國亦是學校安排體驗目的地之一，包括佛山觀摩醒獅及詠春的精髓、到廈門鼓浪嶼、福建土樓，品嚐客家閩南美食等。

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宏信書院｜15周年校慶征服15個山峰

今年3月，林校長將會延續往年的傳統再次「親自率兵」，先在農曆新年帶領學生，到秘魯「天空之城」馬丘比丘及亞馬遜森林探險；復活節跟學生走一走絲綢之路，從西安、敦煌、火焰山到新疆，讓他們認識古代商路。「適逢今年是學校15周年校慶，暑假將會與學生一起征服15個山峰，最後到日本富士山登頂，以慶祝學校及師生15年來的努力付出」。

IB課程強調的是勇於探究、與人溝通、開闊視野、懂反思、解難思考，以及不可或缺的冒險精神。林校長說，全校有逾千名學生，20%是來自20個國家，而接近150名老師當中，一半亦是從世界各地前來，「學校本身已經是一個小型聯合國」。他認為，在不同背景文化的環境下學習成長，是讓學生擴闊知識的基礎，更能使大家每天上學充滿朝氣、活力。

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宏信書院｜配合航天課程新增2個實驗室

香港作為重要的創科中心，不少學校近年都致力發展航天課程，宏信書院亦不例外。林校長透露，早在3年前已著手構思內容及改裝課室，目前小四至中三學生，每個循環周有兩節航天課程，「未來是科技的世界，掌握AI、航天，是學生裝備自己的基本之一」。

他認為，學生若要突破自己，擁有成長型思維，必須走出安舒區，例如挑戰自己設計太空城市、真的火箭及人造衛星、學習載荷工程等。「學校因此改裝兩個課室，包括跟中國宇航學會合作成立航天態勢感知實驗室Space Hub，以及專門教授STEAM課程的4.0 Incubator」。

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宏信書院｜學生製人造衞星創香港歷史

事實上，在新課程開始前，宏信書院學生於去年3月，已成功測試首個由學生製造的立方人造衞星，同年暑假再創香港歷史，在青海冷湖實驗室舉辦的冷湖火箭排行榜「U18全球青少年火箭發射挑戰賽」中，學生成功利用固體燃料發射火箭，更獲總分第2的佳績。

林校長堅信，在中、小學階段讓學生擁有非一般的國際視野及體驗，對世界的人和事有基本的了解，對日後在社會處身各個位置均有裨益。他期望，將來提供更多機會予學生，以發揮所長，貢獻世界為目標。

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基督教香港信義會宏信書院 地址： 新界元朗欖口村路25號 電話： 8208 2092 學費： 2024/25學年小一全年$84,500 網頁： 基督教香港信義會宏信書院

▲ 宏信書院設有博慧館、演講室、綜合科學研究室、綠色廚房等，佔地約9900平方米。（陳慧安攝）

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