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加徵關稅｜美國對華加徵關稅　麥萃才：或拖慢香本港復甦步伐

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

美國總統特朗普表示，政府正討論在下月1日起，對從中國進口的商品加徵10%關稅。中小企商會憂會進一步削弱本港競爭力，或令商家放棄美國市場，有學者則認為，若落實再加關稅將影響中國的競爭力，或拖慢本港復甦步伐，但毋須誇大其影響性。

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浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今日（22日）在電台節目表示，特朗普擬對多國加徵關稅，包括墨西哥及加拿大進口商品，並非只針對中國，而是針對所有對美國外貿有盈餘的國家。美國加徵關稅將令當地物價上升，推高通脹，或減低消費意欲，最終有機會影響美國減息步伐、甚至終止減息，將對本港經濟有少許不利，或會拖慢本港復蘇步伐。

麥萃才指，本港主要出口貨品的貿易伙伴是中國內地，佔本港貨物出口5成半，其次本港現時與亞洲、東盟較密切，與東盟十國內的貿易額佔出口約近8%，歐盟及美國就約佔6.5%及6.6%。加徵關稅後若香港貨品無法出口至美國，最壞打算是損失6.5%及6.6%，所以毋須誇大有關的影響。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在同一節目表示，再加關稅將令港商在美國市場失去競爭力。部分港商已在東盟國家設生產線，如果至今仍未轉移生產線的港商，就要視乎其承受能力，或要放棄美國市場；歐美是重要市場，消費者較有能力花費。至於東盟市場，消費者未必可負擔較貴重貨品，而開發新興市場可能要3至5年才有第一張訂單。

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