優品360優惠｜優品360即日起新春大減價　最平$7起買罐裝鮑魚/帶子/堅果/金莎

▲ 優品360推新春減價優惠最平$7起。

【優品360優惠】農曆新年將至，不少人都會辦年貨，優品360推出新春優惠，讓大家以超值價錢買齊各式年貨商品，最平更低至$7！各位媽媽切勿錯過！

優品360優惠｜新春優惠滿$100再送$10

優品360由即日起至2月6日推出新春優惠，由香港製造的曲奇到朱古力也有減價優惠：香港製造的Famillie熊仔牛油曲奇，兩盒優惠價$60，平均每盒$30（原價每盒$39）；瑞士蓮軟心朱古力兩盒優惠價$78，平均每盒$39（原價每盒$49）；麥提莎朱古力桶裝$75（原價$88）；還有港人過年必買的金莎朱古力30粒裝兩盒$199，平均每盒$99.5（原價$188）；香港製造的珍殿杏仁條或蝴蝶酥兩盒$64，平均每盒$35（原價$45）。

減價貨品 優惠價 原價 Famillie熊仔牛油曲奇 兩盒$60 (平均每盒$30) 每盒$39 瑞士蓮軟心朱古力 兩盒$78 (平均每盒$39) 每盒$49 麥提莎朱古力桶裝 $75 $88 金莎朱古力30粒裝 兩盒$199 (平均每盒$99.5) 每盒$188 珍殿杏仁條或蝴蝶酥 兩盒$64 (平均每盒$35) 每盒$45

另外，消費滿$100更額外送$10現金優惠券，7日內再次消費滿$120即可使用，活動推廣期間，會員及金卡會員 每逢周一更可賺雙倍積分！

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優品360優惠｜全盒必備零食最平$7起

除了朱古力及餅乾外，全盒必備的瓜子、糖果亦有優惠，FANDO原味花生或葵花瓜子兩包只需$14至$16，平均每包低至$7至$8（原價每包$18）； merci朱古力禮盒$65（原價$79）；大白兔、迷你熊仔軟糖、漢堡包橡皮糖等經典糖果價格則由$14.5至$19.9不等。

優品360優惠｜年夜飯佳餚大減價 鮑魚/帶子/羊腩煲$42.5起

另外，優品360也準備了團年年夜飯的豐富食材，珍殿罐裝鮑魚低至$45.2（原價$55至$65）；珍殿金牌白花菇每包$55（原價$65）；唐順興枝足羊腩煲只需$99（原價$108）；日本北海道帶子珍寶帶子售$95（原價$99）；日本廣島蠔$65（原價$69），多款減價烹飪材料讓大家準備一餐美味的年夜飯！

優品360新春優惠

推廣日期：即日起至2月6日

門市地址

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