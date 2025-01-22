走出陰霾｜林芊妤4年前流產痛失第二胎　Coffee不強求追B感釋懷：享受當下生活

▲ Coffee林芊妤於社交網撰文表示不再強求生B。（取自instagram）

【林芊妤/流產】35歲林芊妤於2018年結婚，跟丈夫育有6歲兒子翟德彥，2021年4月，林芊妤於社交網透露不幸自然流產，克服流產陰霾的她努力再追B，惟近年未有再生育，日前她於IG撰文透露已放下執著。

林芊妤於IG上載兒子翟德彥在家耍樂的片段，她稱近六年聽得最多的一句話就是：「真可惜你只有一個兒子」，以前的她也會感到失落，但今年她卻完全有了新的看法：

也許彥彥會比其他有兄弟姊妹的寂寞一點

但也正因為如此

從小到大他會自己在家裏玩角色扮演

平時也很懂得自娛自己一個也能在家載歌載舞

而我們也認同這對他的創意能力很有幫助

▲ Coffee林芊妤不再執著於追B。（取自instagram）

另外，林芊妤更加珍惜親子相處時光，跟兒子相處重拾「初戀」感覺，她寫道：「正因為我只有他一個，我還可以專一的把所有時間留給他，不用去想如何分配時間，跟他平時也很親近，可以說是沒有距離的關係，大概像是接近初戀的感覺吧？」

Coffee林芊妤｜沒有小孩也要快樂生活

林芊妤更分享某夜的母子對話，兒子彥彥說擔心她老了要離開自己，更對她說：「我想自己成長得很快，而你老得很慢，這樣我就可以帶你逛街，買你喜歡的東西給你，也可以帶你去旅行一起去玩」，兒子一番話氹得林芊妤冧爆。

文末林芊妤更寫說：「無論你有小孩沒有小孩有幾個小孩也好，同樣也擁有值得讓自己快樂的原因，活在當下享受你現在的生活吧！因為有時我也挺懷念單身的自己。」

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Coffee林芊妤｜心情如「坐過山車」

現年35歲的林芊妤於2021年4月4日發帖文透露不幸流產，當時她表示：「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕就自然流產了。」她以「坐過山車」和「因為有期待所以會失落」來形容那份傷痛感覺。

林芊妤直言：「主要是真的痛而且有點累，生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，但我們能控制用什麼心態去消化，也不必裝作沒事，快樂不快樂都釋放出來 ，這只是生活中發生過的小事 ，反正過了就會好，俗語有話上天自有安排……」

同年5月，林芊妤現身活動時坦言會繼續努力造人：「我打算生多個就留在家專心做師奶，如果明年都未有好消息，就會考慮搬屋，因為之前有師傅話我間屋『旺財不旺丁』。」

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