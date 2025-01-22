親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送二　$197起歎龍蝦/麵包蟹/花膠/肉眼扒

▲ 尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送二，人均低至$197！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】突發快閃！香港尖沙咀金域假日酒店推出自助餐買一送二優惠，3人同行每位只需$197起，即可歎麵包蟹、燒西冷等美食，晚餐更供應龍蝦，即睇詳情！

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自助餐優惠｜「賀年經典粵菜」自助晚餐

香港尖沙咀金域假日酒店 Bistro on the Mile 全新「賀年經典粵菜」自助晚餐，供應多款冰鎮海鮮及刺身，包括麵包蟹、凍龍蝦、凍蝦等。熱葷有軟殼蟹天婦羅、紅燒牛尾配砵酒汁、燒有骨肉眼扒、上湯龍蝦伊麵、蒜蓉粉絲蒸扇貝、花膠燉雞湯、紅燒鮑魚冬菇等。甜品控必試栗子拿破崙、開心果雜莓餅、榛子薄脆餅、香蕉牛奶朱古力杯等，大人小朋友都啱食！

【KKday 買一送二】賀年經典粵菜自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:15

優惠價：$1,034/3位，平均$345/位（原價$2,832/3位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買一送一】賀年經典粵菜自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:15

優惠價：$1,034/2位，平均$517/位（原價 $1,888/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送二】賀年經典粵菜自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:15

優惠價：$2,068/4 位，平均$517/位（原價$3,776/4 位）

（已包括原價加一服務費）

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自助餐優惠｜「賀年經典粵菜」自助午餐

自助餐午餐的菜式選擇亦相當豐富，除了麵包蟹、小龍蝦等海鮮刺身，還有燒西冷、炒龍蝦蚶、沙嗲牛仔骨粉絲煲、燒鴨等熱葷，以及一系列精緻甜品。

【KKday 買一送二】賀年經典粵菜自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠假：$649/3位，平均$216/位（原價$1,776/3位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買一送一】賀年經典粵菜自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$649/2位，平均$324.5/位（原價$1,184/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送二】賀年經典粵菜自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$1,298/4位，平均$324.5/位（原價$2,368/4位

（已包括原價加一服務費）

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自助餐優惠｜香港金域假日酒店自助餐優惠詳情

預訂日期 ：2025年1月22日12:00至1月28日 23:59

用餐日期：2025年2月1日至3月7日

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 Bistro on the Mile

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