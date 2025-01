草蜢成員︱蔡一智「登六」開生日派對騷樂悠咭　考獲運動教練執照感謝發哥啟蒙

▲ 草蜢成員蔡一智「登六」開生日派對。

【草蜢 / 蔡一智 / 樂悠咭】草蜢成員蔡一智本月初生日,今年踏入60歲的他以「GO OLD WITH THE FLOW」為主題,設計一系列利是封、T恤和圖畫等周邊產品,並分別在香港和台灣舉行巡迴生日party與歌迷聚會。

席上,他展示最近考獲運動教練證書和「樂悠咭」,更除衫大騷三頭肌老鼠仔,證明毅力可戰勝年齡數字。香港站生日會,拍檔蘇志威現身,全場驚喜。許願時阿智合十:「希望大家身體健康,每天開開心心、順心!」

阿智說:「中國曆法60年一個甲子,一個甲子一個新開始,我將『60』同『GO OLD』結合成『60LD』,我覺得係一個黃金嘅歲月。仲印咗一套4款利是封,由年輕到依家白髮造型,見證我嘅成長。我覺得能順其自然,慢慢老去,係好值得開心嘅事,希望同歌迷分享我踏入甲子嘅喜樂。」

星二代丨蔡一智女兒18歲生日 蔡斐嵐穿銀色吊帶短裙與媽咪如餅印

▲ 蔡一智舉行生日會與歌迷聚會。

草蜢成員︱林建岳支持草蜢紅館開騷

他感謝好友和歌迷為辦了幾場「登六」生日會,說:「好多謝我嘅家人、歌迷、圈內和圈外嘅朋友為我搞生日會,最開心係偶像發哥(周潤發)都同我慶祝生日,我感受到滿滿嘅愛。有一位最特別、最多謝,就係老闆林建岳博士,佢話全力支持草蜢40周年,盡快攞到紅館檔期,同埋世界巡演,多謝佢嘅愛和支持。」

阿智「登六」,分別在香港和台灣與幾百位歌迷舉行聚會慶祝60歲生辰,除玩集體遊戲,阿智最享受與歌迷真情對話,有歌迷表示:「去年我身體發生狀況,我跟自己說要盡快調理好,要跟草蜢慶祝40、60周年,100歲也跟你們一起。」阿智上前擁抱表示感激和支持。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

草蜢成員︱受發哥啟發去幫人

有媽媽級歌迷兒子當天生日,未能出席歌迷生日聚會,媽媽全程手機直播,阿智對著手機說:「我是真的蔡一智,我不是AI。」又與全場大合唱生日歌。

另有歌迷夫婦「自首」,去年7月拋下兒子飛新加坡追星睇草蜢演唱會,身旁囝囝聞言O咀,全場爆笑,他們揚言今年如果香港舉辦草蜢40周年演唱會,一定帶埋囝囝來港捧場。

阿智表示:「經常有好多歌迷都同我講『我從小就喜歡你啦』,好感動,呢句話入咗腦,所以我寫咗首新歌,曲詞都係我寫,叫做《我從小就喜歡你》,希望盡快錄好,同大家分享。」

他續稱:「今年香港生日會我分享咗剛攞到嘅『樂悠咭』,台灣生日會就分享咗我剛考到嘅運動教練證書。歌迷見到我張證書都好感動,我建議明年生日一齊做運動,仲即場騷咗啲肉仔,鼓勵大家要堅持,日子有功。呢幾年我跟發哥去跑步做運動,見到佢啟發和幫咗好多人,我覺得好有意義。所以我都想教吓其他人,於是花咗兩年考執照,希望專業地去教人用正確方式去做運動,推廣健康。」

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】