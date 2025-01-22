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公屋簽約｜港媽收將軍澳公屋預派信　一個原因未簽約憂無家可歸發帖求助

社會

撰文： 王月明

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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港媽收到將軍澳公屋預派信，未簽約憂無家可歸發帖求助。

【公屋 / 輪椅 / 房署】獲派公屋單位後竟不能簽約？有港媽在Facebook「公屋討論區」群組求助，指1月初她已收到房署編配信，一家人翌日便至新屋視察並接受編配，惟因1原因暫時無法簽約入住，而現租單位業主「收樓」在即。

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公屋簽約｜收到編配信卻未能簽約

樓主稱，她於1月2日收到房署編配信，翌日前往新屋視察並接受編配，惟房署卻「唔畀簽約住」，因家中有輪椅人士，須等職業治療師上門視察單位是否符合輪椅人士需要，改裝後才可簽約。

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樓主稱解釋道，輪椅人士已親身到單位視察，表示並無問題，她亦向大廈主任提出會接受該單位，「斜台、扶手等，舊屋已經用緊，也表示可自行安裝」，惟房署表示需要輪椅人士與職業治療是共同視察。

但樓主表示，職業治療師已透過影片及相片看過單位內情況，並表示無需有大改動，僅建議於是安裝扶手，而這可由她自行安裝，不解房屋署為何不與其簽約，遂向網民詢問：如果職業治療師無建議任何改動，是否可以先簽約；或如果職業治療師只在報告寫上「在浴室加裝扶手」，是否能夠自行安裝，或是要等房屋署安裝。

公屋簽約｜樓主憂心無家可歸

樓主補充道，職業治療師要1月底才能上門視察，惟樓主一家想盡快簽約並於農曆新年前搬入；再者年前不少家電有優惠折扣，但現時住處空間不夠，無法存放，所以想盡快簽約。且現時居住的業主不久便要「收樓」，她憂心時間緊張，「如果仲未肯畀我簽約，我同我仔瞓街了」。

港媽今年年初獲派公屋，卻因專業理療師未上門檢查而遲遲不能簽約。（資料圖片）

公屋簽約｜網民：唯有等待

網民看過帖文後直言現下唯有耐心等待，「總之房署要怎樣程序就怎樣程序啦，急也急不來啦」、「一切要等房署及治療師安排好先會畀你簽，這是程序，程序是一步一步來的，與你過年前想搬入係2件事」、「呢封只係預派信，方便你有需要的話揾埋治療師上去睇，我嗰陣係上去睇完自己再打電話去房署話接受，之後2星期左右先會收到正式配房信，呢封先係可以簽約的」。

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