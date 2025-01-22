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旅行團｜袁振寧：航班取消影響仙台線百名旅客　泰國團查詢幾近清零

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 33 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

縱橫遊常務董事袁振寧表示，大灣區航空航班取消影響仙台線百名旅客；而泰國旅行團亦受近期緬甸詐騙營事件影響，農曆新年檔期查詢幾近清零。（資料圖片）

【大灣區航空／日本／韓國／首爾／泰國／旅行團】大灣區航空突削減2月及3月大量航班，合共取消128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客。縱橫遊常務董事袁振寧今早（22日）在電台節目表示，受影響的旅行團以仙台線為主，約100人受影響，當中部分需要改期或取消；而泰國旅行團亦受近期緬甸詐騙營事件影響，農曆新年檔期，有關泰國團的查詢幾近清零。

袁振寧指，由於大部份受影響航班在3月，已通知受影響客戶改期或取消，其中仙台團涉100人，惟航班是由每周4班減1班，故影響較少。不過，由於是次航班取消並非天氣因素，自由行的旅客如行程受阻，有機會未獲保險公司賠償。

他又指，雖然根據旅遊指令，可以扣除客人部份收費，但一般為保住商譽都會全數退款，故旅行社一定有損失。

近期緬甸詐騙園區事件再度引起關注，問及有關泰國旅行團的受影響情況，袁振寧表示，以往泰國是港人旅遊的5大目的地之一，去年農曆新年期間每日也有2至3團，惟今年數量已減半，至於赴當地的自由行套票，也已大減一半。

基於涉及人身安全問題，今年農曆新年檔期，有關泰國團的查詢幾近清零，一些已報名的團友，亦紛紛轉去其他地方，例如新加坡、台灣，亦有少部分轉往日本。

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