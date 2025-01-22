啟德體育園｜周五辦6.3萬人壓測演練歷來最大規模　一文睇盡特別交通安排

▲ 啟德體育園周五（24日) 舉辦6.3萬人壓測演練，為歷來最大規模。（彭大偉攝）

啟德體育園周五（24日）進行壓測演練，涉及主場館、體藝館和青年運動場，料約6.3萬人參與，為至今最大規模。

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啟德體育園周五再有演練，首次使用園內所有場館，涵蓋主場館、體藝館和青年運動場，參與人數達上限約6.3萬人，當中8成為公務員，其他包括政府僱員、社區團體成員等。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴今日（22日）指，啟德體育園去年10月7日起進行測試，至今舉辦逾10場不同性質的演練，包括運動測試賽、演唱會、頒獎禮等，規模及參與人數循序漸進上升，以確保體育園正式開幕前，每個範疇都準備就緒。

他續指，是次演練目標評估體育園及周邊配套設施，在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力。演練將分3階段展開，首階段傍晚約6時開始，約5萬人在中央廣場或西橋接受安檢及驗票，再透過不同閘口進入主場館，並在指定座位入座。

第二階段「守護香港，音樂傳城大匯演」在晚上約8時於主場館上演，各紀律部隊樂隊將聯合演出、唱歌，歷時約1.5小時；演練專責組亦會派出紅隊，模擬突發事件。約1.3萬人則將在約9時15分，於體藝館及青年運動場，分別參與緊急疏散演習及自然離場測試。

至第三階段，主場館觀眾將於約9時半自然離場，自行選擇交通工具離開。當日將有指定演練教官對各個測試項目進行觀察及評估，亦會邀請參與者填寫電子問卷。

10條特別巴士路線 前往市區、新界西及新界東

至於交通，雖然體育園鄰近行人路當日不會完全封閉，但園內不提供停車位，運輸署助理署長（市區）鄒炳基籲市民乘搭公共交通工具到場。

他並說，位於宋皇臺道的特別巴士及的士上落客區將在約下午五時至晚上11開放，散場時更安排10條特別巴士路線，包括經觀塘去將軍澳、旺角、港島東、經灣仔去中環、葵青、屯門、元朗、天水圍、經大埔及粉嶺去上水，以及經將軍澳隧道轉車站去日出康城，料涉55班車。

屯馬綫列車班次加密至早上繁忙時間相若水平

港鐵則加密屯馬綫列車班次，至早上繁忙時間相若水平，並按需要在啟德站及宋王臺站安排空載列車；散場時更適度加強東鐵綫及觀塘綫列車班次。

另演練期間部份時間，啟德站A出口僅用作出站，B、C及D出口僅用作入站；宋王臺站D出口僅用作入站，其他出入口服務維持正常。

禁帶水樽安排惹不滿 周一鳴：相關安排非香港特色

上周六（18日）啟德主場館慈善演唱會延遲半小時開始，被問到會如何避免有關情況發生，周一鳴說是次演練主要冀測試體育園配套及交通安排，而非主場館的天幕及音響，表演時間「會把握得幾準」，希望準時開始。

他亦強調，相信公務員會在不影響公共服務的大前提下參與演練，並盼散場人流疏散安全有序、愈快愈好。

針對屢有市民對各場館禁帶水樽表示不滿，周就說世界各地舉辦大型演唱會或運動比賽的園區，都有相關安排，並非香港特色，希望市民理解當局並非刻意刁難。

3大場館工程接近全面完工

此外，啟德體育園將於3月正式開幕，體育專員蔡健斌指，主場館、體藝館及青年運動場工程已接近全面完工，並進行逾1次測試或演練，準備工作基本上就緒，只剩周邊設施，包括戶外休憩用地工程仍在進行。

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記者：梁薾心