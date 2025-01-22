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恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老   

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 39 分鐘前

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轉眼便結婚10周年，Kary吳雨霏與老公Brian仍舊恩愛！

【Kary吳雨霏/洪立熙/結婚周年】38歲吳雨霏（Kary）日前與老公洪立熙（Brian）踏入結婚10周年，她發文指自己13歲便遇見Brian，喜歡跟他一起變老，相當甜蜜！其實Brian是Kary的初戀男友，兩人一起經歷不少高低起跌，如今育有兩女一子的他們，曾共同面對流產、幼女患心臟病，幸互相扶持走過低谷！

Kary與Brian於2015年結婚（IG圖片）

吳雨霏夫婦｜結婚10周年分享沙灘漫步甜蜜照

Kary是前女子組合Cookies成員，在2015年與網球王子兼初戀男友Brian結婚，婚後先後誕下兩女一子，自此將重心放在家庭上，鮮有幕前演出。日前是兩夫婦結婚10周年紀念日，Kary於社交平台分享兩張手拖手沙灘漫步的甜蜜合照，相中兩人在夕陽下手牽手，十分浪漫。

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吳雨霏夫婦｜回憶13歲時遇見老公感瘋狂

Kary感性留言：「13歲時遇見你，今天我們結婚10年了。」她又謂想起來二人活著的時間有一半以上都在一起，讓她覺得真是太瘋狂！更sweet爆發表愛的宣言：

我喜歡和你一起變老。對我們共同創造的生活感到非常感激和祝福。

她還自爆每日有一個小習慣：「正如你所說，我每天都必須掐自己一下，因為我可以和你一起實現這個不可思議的夢想。感謝你成為一位令人驚嘆的慈愛丈夫和朋友，我為你感謝上帝。你簡直是最棒的！」

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吳雨霏夫婦｜攜手走過流產陰霾再歷幼女患心臟病

二人能夠走到今天的確不容易，在相識25載中，他們曾經歷3次離合，幸最終還能走在一起牽手一生，不過婚後不久卻經歷Kary小產，Kary曾在社交平台發文表示，得知懷孕時與老公兩人既開心又期待，因為得到了一份很珍貴的禮物，然而幸福很快變成惡夢，因為她突然流產了，令她感悲傷和心碎！

在這段黑暗的日子，幸好Brian一直陪伴左右，與Kary一起面對傷痛，很快兩人便再誕下一子一女，組成幸福家庭，豈料至2022年，兩人又再面對另一考驗，就是Kary秘密誕下第3胎，但原來幼女Noa被發現患有先天性心臟問題，醫生在她的心臟發現多出一條血管，令他倆擔心不已。

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吳雨霏夫婦｜用大半人生才領悟「感恩

直至Noa病情慢慢穩定，Kary才公開發文講述感受：「發現我用了大半人生才領悟到『感恩』這個課題，以前從來都只有看到最壞或更壞或一直埋怨，現在終於慢慢學會在無論任何情況，都可以選擇看到好多值得感恩的事情，感恩bb生病期間找到有好醫生醫治，感恩有一班天使朋友為我們祈禱，感恩一個好老公和家人做我最強後盾， 現在bb行得走得玩得，是三個仔女之中最多energy的一個。」

沿途有彼此相伴，相信Kary夫婦這10年間看到的風景都是美麗的。

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