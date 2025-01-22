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兩性關係丨「7年之癢」關鍵原因曝光　心理專家曝：有種倦怠感【3招助感情保鮮升溫】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

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【7年之癢／分手／戀愛長跑】不少戀愛長跑的情侶均敵不過「7年之癢」，台灣有心理師便解釋這可能與1個原因有關，令情侶之間產生倦怠，導致分手收場。

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台灣心理專家余佳容於Facebook上載影片分享兩性關係，指「7年之癢」其實是有依據，大多數情侶在剛進入一段關係的2至3年，會因為許多的未知，而感到有很大新鮮感，但踏入第5至6年，關係便踏入平穩，再到第6至7年已經靠近「週期結束」。

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情侶3大階段

  • 首2至3年 : 雙方互動間充滿各種未知、對對方的一切都抱持著新鮮感
  • 第5至6年: 雙方踏入平穩期
  • 第6至7年 : 太熟悉彼此，對對方有倦怠感，關係靠近結束

余佳容指兩性關係滿意度的結束，平均的周期約為6至10年。她指雙方因長久交往關係結束，可能與「可預期性」有關，即是因為情侶雙方太熟悉彼此，一個眼神便已經秒懂對方，如只要對方只是把嘴巴張開，另一人連看都不用看，就能直接將食物精準地餵到對方口中，這最終令大家失去熱情，「那種可習慣跟可預測性，會對關係有種倦怠感」。

余佳容因此建議交往過程中，可以增加儀式感，如突然給對方驚喜，來一個小旅行，或者過節時找間好吃的餐廳，讓雙方感受到彼此愛意。

3個方法令情侶感情升溫

余佳容指不少情侶愛情長跑多年，當對方已成為生活的一部分，日子變得平淡卻有些乏味時，如想恢復甜蜜感，可以透過3個方法助感情升溫。

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  • 情感表達：表達愛和欣賞，不僅僅是言語上的，還包括行動和小驚喜。告訴對方你愛他，不要認為他知道。
  • 時間管理：為彼此騰出時間，建立專門的約會時間，無論是在家中一起看看劇還是外出去吃頓晚餐。規劃專屬於彼此的時間，重視對方的存在。
  • 親密接觸：很多情侶在長跑多年後，就漸漸開始減少擁抱親吻牽手等等肢體接觸，在培養親密關係中，肢體接觸是很重要的一環，在出門或睡前試著親親抱抱你的另一半吧。

余佳容說表示感情升溫的方法其實就藏在日常小細節中，看似不起眼，卻是維繫感情的關鍵，尤其是規劃專屬彼此的約會時間，你們會有更多溝通交流的機會，從而又重新了解對方。

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