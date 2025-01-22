農曆新年2025｜北上直擊掃年貨超市　盒馬鮮生必買蛋糕

▲ 盒馬鮮生是港人北上另一人氣超市。

農曆新年將至，已習慣北上消費的港人，相信都會計劃去深圳買年貨。

深圳人氣超市之一，必是人氣甚高的盒馬鮮生（名字來自河馬先生諧音）。創立於2015年的盒馬鮮生，是阿里巴巴集團推行的新零售模式，同樣推行會員卡形式（但不用捆綁式年費），為顧客提供更彈性購物優惠，除超市外，並提供酒窖、鮮花、烘焙等產品，至今全中國分店數量已突破400家，遍布30多個城市，單是深圳都有逾20間分店，在多個人氣地區如福田、皇庭廣場都有分店。

蛋糕性價比高

盒馬鮮生趣超市Outlet2022年7月進駐深圳，小紅書等網上平台成為熱話。除了主打平價貨，又以不賣隔夜菜為賣點，故有鮮生之名，深受家庭客歡迎。

▲ 店內的麵包蛋糕，最受港人歡迎。

盒馬鮮生售賣的商品種類繁多，包括零食、蔬菜、水果、麵包、餅乾、飲品、急凍肉、衛生用品等應有盡有，賣點是夠平！店內的麵包、蛋糕等，就很受港人歡迎，一件芝士蛋榚、瑞十卷等在港可能約$30一件，在這裡以同等價錢可買到一盒6個，且都是新鮮製造，味道亦十分不錯。

時近農曆新年，盒馬鮮生於皇庭廣場的分店，各式麵包蛋糕推出不少期間限定優惠，亦有大量賀年貨品，不失為買年貨另一推介。

盒馬鮮生深圳皇庭廣場店

地址：深圳市福安區福華三路118號福華三路皇庭廣場B1層

交通：地鐵1或4號線會展中心站C出口

福田區俄貨集市

俄羅斯超市近年在深圳大受歡迎，其中專售俄羅斯特產的「俄貨集市」，先後進駐龍華區及寶安區，去年7月就來到福田區商場「領展中心城」，新店佔地近萬呎，售賣各式俄羅斯限定商品，農曆新年期間更主打不少港人熱賣商品。

▲ 來到自然要品嘗「戰鬥民族」各式美酒。

「俄貨集市」地理位置優越，於領展中心城地鐵出品可直達，店內有大量俄羅斯及烏克蘭製貨品，包括零食、雪糕、日用品、冷凍食品等，選擇多之餘，港客最受落應是相宜價錢，不少更是低於10元人民幣起便有交易！

而酒類可說是超市的重點區，有大量紅白酒、伏特加、啤酒出售，種類繁多，價錢由數十元至幾百元人民幣，十分實惠。

▲ 俄貨集市福田店。

深圳俄貨集市 福田店

地址：深圳福田區領展中心城B1

交通：深圳地鐵1號、4號線會展中心站B出口



