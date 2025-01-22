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大灣區航空｜學者：因航班編排大規模取消航班罕見　籲小心安排並深思定位

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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大灣區航空在2至3月期間，取消128班航班。（資料圖片）

大灣區航空突削2至3月期間的128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客受影響。香港中文大學航空政策研究中心主任袁志樂今日（22日）接受TOPick訪問時形容，因航班編排問題，而大規模取消逾百班航班較罕見，認為航空公司應更小心，並深思市場定位。

大灣區航空今凌晨發稿指，2月及3月期間，共取消128班航班（即64對來回航班），涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客。原因是已訂購的新飛機付運出現延誤，加上機隊個別客機需進行定期檢查，暫未能投入服務，影響航班編排，承認有疏漏情況。

袁志樂指，每間航空公司做航班編排時 ，背後都進行不同研究和分析，因航班編排問題，而大規模取消逾百班航班屬較罕見，估計或與疫後復甦情況，以及大灣區航空為新航空公司有關，建議在安排航班上更小心，以免影響乘客。

首爾航線經營未如理想　袁志樂：未必與整體市場因素有關

至於大灣區航空稱首爾航線的經營長期未如理想，提出暫停此航線服務，袁志樂指，本港疫後航空需求復甦以外遊為主，入境旅客復甦相對慢，但本地其他航空公司的外遊乘客量，都足夠支持他們的航線，甚至增加航點。

他又指，日本、韓國以至東南亞的乘客數量，已回復至疫前水平，故大灣區航空首爾航線經營未如理想，未必與整體市場因素有關，認為大灣區航空應在市場定位和航線選擇上，再作深思。

或影響其他航空公司機票價格

被問到大灣區航空削減大量航班，會否推高其他航空公司票價，袁志樂坦言或有影響，但相關航線如首爾，乘客量本身已經不足，可見其對市場的影響不會太大。

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記者：梁薾心

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