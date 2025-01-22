不離不棄｜消防員為救女童致腦損智力得3歲　妻貼身照顧600天後現奇蹟

▲ 內地一位消防員為救女童導致腦部受損，時隔近2年妻子透露其最新恢復進度。

【消防員／毒氣／智力倒退】內地一名消防員於2023年為救人不幸吸入毒氣，導致腦部受損，智力倒退回3歲，一度無法自理。其妻子為此辭職，全心照顧丈夫。時隔近兩年，妻子近日透露，丈夫目前的智力已恢復至高中水平。

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綜合內地媒體報道，90後內地消防員庫學輝原本在河北省倉洲市肅寧縣武塬路消防救援站擔任副隊長，2023年3月在一次救援任務中，將呼吸面罩讓給一名受困女童使用，結果自己暴露在火場濃煙中，不幸吸入混合氣體中毒，導致腦部受損，智力倒退回3歲水平，一度無法自理。庫學輝的妻子孫蕾曾表示：「最嚴重時，愛人大小便失禁、說不出話、嗜睡。」

為了照顧丈夫，孫蕾放棄了原有的工作和生活，教丈夫重新識字、進行復健，陪伴對方重新「長大」。她以影片的形式將過程記錄在網絡上，並曾經寫下：

庫先生跟3歲孩子一樣，要重新長大，什麼時候才能長到30歲？等他長到30歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了。

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事發至今時隔600天，一家三口亦終於迎來曙光。孫蕾近日在直播上透露，庫學輝的智力目前已經恢復至高中水平，能與人正常交流，從最近更新的影片中亦可見，庫學輝現在可以自行做家務、煮飯，甚至有時反應比妻子還要快。

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孫蕾指，丈夫的智力正在慢慢恢復，跟就讀中學的兒子也相處得特別好，笑稱：

平時我輔導兒子寫作業雞飛狗跳，他坐在那兒就是父慈子孝。

從她最新發布的影片可見，一家三口近日已啟程回鄉過年，準備趁著假期好好放鬆一下。

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