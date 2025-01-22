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單身即地獄4︱15位成員IG公開！　爆肌猛男陸俊諝海軍出身、李時安與尹廈情私下是好友

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

《單身即地獄4》15位成員IG公開！　爆肌猛男陸俊諝海軍出身、李時安與尹廈情私下是好友

【單身即地獄4／戀愛綜藝／NETFLIX】NETFLIX戀綜《單身即地獄4》開播又掀起全程熱話！至今已登場的15位成員全擁有頂級的顔值和身材，身世背景亦不簡單！其中有人氣女團前練習生李時安，與上一季的「狐狸姐」尹廈情私下是好友、海軍出身的爆肌猛男陸俊諝與第二季人氣王DEX是軍中同袍。

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單身即地獄4︱成員介紹：男神篇

1. 陸俊諝（IG：@6dory

1996年出生的陸俊諝（육준서，又譯陸俊書）形象高大威猛，目前IG追蹤人數達33萬，職業是演員、畫家。他過去曾是UDT韓國海軍水中爆破中隊隊員，更與《單身即地獄2》中的人氣王、現於本季擔任主持的DEX曾是軍中同袍。

2021年，陸俊諝出演過韓國軍事實境節目《鋼鐵部隊》，在節目裡大方騷肌。後來又參演韓劇《Sweet Home 2》扮演部隊下士角色。特種兵身材又帶些粗獷與文藝氣質，讓陸俊諝在宣佈會加入《單身即地獄4》時就引起一陣轟動，之後在節目中散發出的神秘魅力，也讓他累積了超高人氣。

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2. 金泰煥（IG︰@keemtehwan

1992年出生的金泰煥（김태환）身高187cm，目前IG追蹤人數達10萬。金泰煥現職DJ、模特兒及演員多重身份，2016年參演過陸劇《我的奇妙男友》、2022年參演韓國BL劇《現正上課中》，有好幾幕展現了他裸上半身時的好身材。

自信爆棚的金泰煥，在節目開場的自我介紹稱「我從出生就知道自己長得帥」，自戀又囂張的態度令主持及觀衆都笑噴。不過，金泰煥的「帥」除了臉蛋，更多的還是私下任職專業DJ時散發的魅力。他經常分享DJ工作照到IG，能夠做自己擅長且喜歡的事，難怪看起來會格外帥氣。

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3. 張泰旿（IG：@tachyonproject

1994年出生的張泰旿（장태오），目前IG追蹤人數78萬。職業為演員的張泰晤原本就擁有知名度及超高人氣，有一種痞壞又神祕的氣質。他曾參與演出韓劇《太宗李芳遠》、《秘密的男人》等，現在主要在馬來西亞、美國等地活動。

張泰旿熱愛水上運動，經常在IG大騷裸上身的冰塊腹肌照，毫不吝嗇展現自己的好身材。

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4. 金淨洙（IG：@justsoo_it

1992年出生的金淨洙（김정수）是五間咖啡烘焙店的老闆，長相是標準韓系美男，一出場即俘獲了主持人洪真慶的眼球。他自稱，低沉溫柔的嗓音是他最大的魅力，個性是只會在喜歡的人面前展現「黃金獵犬」般的反差萌。

不過，金淨洙在節目中表現卻與自稱的性格不符。他在與女成員配對成功前往天堂島後，竟發表了一番中央空調言論，讓原本對他有好感的女成員默默立起「red flag」。

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5. 鞠同鎬（IG：@donghokook

鞠同鎬（국동호）據悉畢業於韓國三大學府之一的高麗大學，現職為會計師。他自稱優點是有一雙會放電的雙眼、高挑身材且有自信。在眾多男嘉賓裡，鞠同鎬個性算相對安靜溫和，對陌生人話不多也不愛笑；但他透露，自己的理想型是愛笑、體貼、積極樂觀的女生。

而在節目中，頗具人氣的鞠同鎬卻在與女成員談話時，被對方形容長相似卡通「驢子」般可愛。他聞言後瞬間表情管理失敗，露出難以接受的慌張神情。

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6. 洪性甫（IG：@h____hvv

在節目最新釋出的第五、六集中新加入的猛男嘉賓洪性甫（홍성보），一出場即抓住現場所有女嘉賓的目光。洪性甫擁有英俊臉龐和高挑身材，有迷人的酒窩笑顏，目前是一名演員練習生。他分享指，如果自己遇到心儀對象，他的性格是屬於勇敢追求的類型，且等對方回過神時，就已經和他在一起了。

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7. 安鐘勳（IG：@jh_128_

同樣是新加入的男嘉賓安鐘勳（안종훈），曾在2018年參加「Musle Mania 商業模特兒」比賽並獲得冠軍，一出場就以健康的外表和強健的體魄讓人留下印象，寬厚倒三角肩膀和肌肉線條分明的身材更是引得主持人狂讚「不管男生、女生都會覺得帥的類型」。

據悉，安鐘勳目前是狎鷗亭一間名為「花州妖精 (화주요정)」餐酒館老闆。節目中，安鐘勛形象遠看有點強勢，但近看卻散發可愛氛圍；個性溫暖體貼，講話時非常斯文，輕聲慢語，讓人不自覺集中精神去傾聽。安鐘勳表示，自己的理想型是愛笑又有禮貌的女生，並認為自己寬闊的肩膀能帶給女生安全可靠的感覺。

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8. 權記河（IG：@kwon_start_

最後登場的男嘉賓權記河（권기하）是一位健身網紅，出生於2000年。長相是貌似宋江的可愛小狗狗類型，但身材卻是魔鬼級別，強烈的反差外貌獲主持人DEX選為是「最適合加入火熱地獄的人選」。

權記河的IG發文多數是曬出養眼的肌肉身材及美容保健内容，同時他也經營YouTube和TikTok賬號，擁有超高人氣。權記河表示，自己的個性比較淘氣、喜歡開玩笑，但也會懂得傾聽，是會善於表達的伴侶類型；同時他自爆在談戀愛時會變成溫柔體貼的弟弟，理想型是年紀比他年長、擁有成熟穩重人格魅力的女生。

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單身即地獄4︱成員介紹：女神篇

1. 李時安（IG︰@youseeany

在《單身即地獄4》第1集首位登場的李時安（이시안）現年25歲，職業是模特兒。她在一衆女參加者中知名度較高，因她曾以Stone Music練習生身份參加過選秀節目《Produce 48》，纍積了不少人氣，更被指與前DIA、I.O.I成員鄭彩娟撞樣。另外在2017年也曾參與演出綜藝節目《偶像學校》。

李時安自稱對自己的嘴唇、身材特別滿意，「會令人想要親吻」；又形容自己如同貓一樣精靈。自信滿滿的她，確實一舉就拿下男嘉賓給予4顆「好感朱古力」，魅力不容小覷。值得留意的是，李時安與上一季的人氣女嘉賓尹廈情私下有交情，IG上有過兩人的親密合照。

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2. 裴智妍（IG︰@bxxyon

1999年出生的裴智妍（배지연）是職業模特兒出身，曾出演過饒舌歌手JAEHA的MV。擁有水汪汪杏眼和高挑鼻梁的裴智妍一出場就令主持DEX展露笑眼，原因是裴智妍與DEX心中的女神、TWICE成員SANA長相相似。

除了顔值高，裴智妍還擁有讓女生們羨慕不已的好身材。她平日的運動習慣包括普拉提、瑜伽、慢跑，同時她也熱愛騎馬，難怪能練成纖細螞蟻腰和修長美腿。

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3. 金珉楔（IG：@kimminseoll

2000年出生的金珉楔（김민설）有翻版孫藝珍之稱，曾是前LG Twins棒球隊的啦啦隊員，目前職業是一名體育主播。她在節目中嗲聲嗲氣自我介紹稱自己長相似可愛狗狗，很會撒嬌；不過若要「爭仔」，她絕對會贏，原因有一顆超强的好勝心。

不過，上一季女嘉賓尹廈情近日發佈自己觀看《單身即地獄4》時的reaction，金珉楔的自介讓她感覺尷尬不已，甚至忍不住模仿其造作的樣子。

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4. 鄭裕陳（IG︰@youjini1225

現年28歲的鄭裕陳（정유진）是本季女成員中年紀最大的，不過她用「戰績」説話，坦言有過非常多追求者，試過參加朋友婚禮時被，同場6位男士「抄牌」，令她感到煩惱。

據悉，鄭裕陳畢業於梨花女子大學舞蹈系，現為一名專業舞蹈家，經常跟著劇團到世界各地表演，也會教授舞蹈。她認為自己的最大魅力是「甜美的笑容」，令人想要親近。

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5. 金我璘（IG：@arinin_dd

25歲的金我璘（김아린）職業是一名模特兒，自稱被人「由細讚到大」，因此纍積了非常多的自信；興趣是喜歡滑板。

外型甜美但有些冷酷的金我璘透露，自己擁有反差魅力，高傲冷漠的外表下其實藏有瀟灑又熱情的性格；因此也希望能透過節目認識同樣無論內外都具有魅力的男性。

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6. 金慧真（IG：@07_27___

26歲的金慧真（김혜진）過去曾接受偶像訓練，曾獲得2020年韓國小姐冠軍，現職為眼鏡品牌御用模特兒。

金慧真從小展現絕佳異性緣，性格活潑好動，自言會走在路上看到有趣的事物，或和朋友興奮聊天時，會開心到跳舞；她的朋友也總被她這種無厘頭行為逗笑。至於遇到喜歡的異性時，金慧真坦言會毫不掩飾地盯著對方看，讓對方感受自己的魅力。按照經驗，對方通常也會因此愛上她。

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7. 朴海潾（IG：@qkrgofls

節目中最新登場的24歲朴海潾（박해린），目前就讀世宗大學電影藝術學系。除了表演訓練，平常喜歡閱讀古典文學。

擁有特別的日系美女長相、個性活潑開朗的朴海潾一加入節目，便馬上改變了地獄島的氣氛。在不知道衆人年齡的情況下，她出場即稱所有女嘉賓為「姐姐」，被觀衆認為她「段位」超高；但她自認為在喜歡的人面前容易緊張，並不是一個心機女。

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