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濫用公屋｜房協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶　今年4月起推舉報濫用公屋奬

社會

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

申訴專員公署今日（1月22日）發表「當局打擊濫用公屋資源的工作」的主動調查行動報告，就房委會及房協的做法提出31項建議。房屋署回應時表示，感謝公署肯定在打擊濫用公屋資源工作的積極性，會繼續優化現有打擊濫用公屋的措施。房協則透露協擬用5年將富戶政策涵蓋至所有租戶，今年4月起推舉報濫用公屋奬。

房屋署回應時表示，感謝公署肯定在打擊濫用公屋資源工作的積極性，並強調會繼續優化相關機制以確保公屋資源得到善用。發言人指，感謝公署對現行的機制和措施提供寶貴意見，會詳細審視和研究有關建議，繼續優化現有打擊濫用公屋的措施及積極探討不同的新方法，以確保公屋資源得到善用。

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房協欣悉公署肯定房協在打擊濫用公屋資源工作的積極態度，以及相關工作帶來顯著成效。房協發言人表示，正計劃以大約5年時間，將「富戶政策」涵蓋至轄下所有出租屋邨的租戶。

房協濫用公屋表格　去年舉報逾400宗

另外，房協將於今年4月推出「舉報濫用公屋奬」，鼓勵市民提供懷疑被濫用公屋的個案資料，以提升公眾認知及協助濫用公屋個案的調查工作。房協指，一直接獲不同途徑的濫用公屋舉報，自2023年於機構網頁推出舉報電子表格後，合共接獲的舉報由2023年全年85宗，增加至2024年全年超過400宗。

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