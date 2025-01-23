舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪

▲ 戶主移民加拿大未交還公屋單位，港女入屋收集證據狂數6宗罪。

【移民 / 濫用公屋 / 房屋署】政府加強打擊濫用公屋，1月15日起實施「舉報濫用公屋獎」，成功舉報者可獲3,000元現金獎勵及感謝狀。

近日，有港女在小紅書發帖，指觀塘啟田邨有戶主移民至加拿大但仍未交還公屋單位，她更直擊該單位發現存在不少問題，列明涉事戶主6宗罪，她向房署舉報並解決後，直言「大快人心，正義長存」。

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舉報濫用公屋｜移民後未交還公屋單位

樓主以「支持打擊濫用香港公屋-深入虎穴」為題發帖，揭露原住於啟田邨啟信樓的戶主濫用公屋，「戶主『夫憑妻貴』移居溫哥華多年，因貪心沒有交還公屋單位，有未經人妻同意將其登記成為該單位住戶人口，之後一直將單位給其兄弟濫用」，「更可恥的是其兄假冒戶主夫妻名義在公屋住戶入息申報表提供虛假資料及假冒簽名，貪得無厭。」

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舉報濫用公屋｜舉報者列舉戶主6宗罪

此外，樓主列舉了該戶主與其兄事關「欺詐」的6宗罪，包括戶主兄獲派公屋後，將濫用單位出租給其妻子的姊妹朋友；申報虛假資料及假冒簽名；對房署職員謊稱無法聯繫戶主；拖延房署職員家訪；「裝可憐」博房署職員同情，延期家訪；叮囑居於濫用公屋的女兒謊稱「探望叔叔」，教壞下一代。

樓主甚至「深入虎穴」，直擊濫用單位內部，該單位「報稱兩夫婦居住」，惟屋內能見到一張雙人床、上下各床及小孩衣物，廁所、廚房及大門皆有損壞，她形容「屋內殘破不堪，天花多處剝落，地板破破爛爛」。

不過，樓主已向房署舉報並成功，「單位須還原後交還房屋署，大快人心，正義長存」。樓主還補充道，她舉報時獎金計劃尚未推出，並未收到獎金，惟此舉是在聲張正義。

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舉報濫用公屋｜網民：幹得漂亮！

此事引起網民熱議，紛紛支持樓主行為，「挺身而出才維護鄰里關係」、「幹得漂亮」、「最好兩間公屋都收返」、「支持報房署」、「留返啲資源畀等上樓嘅人」、「支持打擊濫用公屋，並非區區三千」。

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