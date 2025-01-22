大灣區航空｜陳美寶稱已要求航空公司約1周內交報告　促為乘客安排替代航班或退款

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大灣區航空宣布未來兩個月共取消128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5500名乘客受影響。

運輸及物流局局長陳美寶今（22日）表示，昨晚已致電航空公司管理層表示高度關注，要求約一周內提交詳細報告，局方與民航處早上再約見管理層了解進一步情況，要求保障旅客權益為依歸，並要求將對乘客影響減到最低。

陳美寶表示，局方有完善監管機制，定期與航空公司保持溝通，隨着疫後復甦過程中，因為迎來往後乘客需求增加，航空公司航班航點亦陸續增加，在航班調動以及操作方面，必須小心謹慎，並要超前做好規劃，政府會繼續監管和把關工作。

陳美寶指，當局要求公司要以保障旅客權益為依歸，並要盡量將對乘客影響減至最少。至於事件善後和跟進，局方已要求航空公司按航班及機票保障作跟進，包括安排替代航班或退款，至於有乘客由原先航點，被安排乘搭其他班次，以致到當地後的交通費用，航空公司都需要根據機制作補償和保障。

她提到，2024年香港機場客運人次約5310萬，航班升降量達36萬架次，已恢復到疫情前水平，預計農曆年和復活節將迎來高峰，當局已要求航空公司要求做好航班調動、人手編配和預案安排，令本港國際航空樞紐「金漆招牌」可以充分體現。

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