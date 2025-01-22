賀年食品｜預先包裝糖冬瓜樣本不合格　食安中心揭含不准添加的防腐劑

▲ 食物安全中心公布，是次不合格食物樣本為一個預先包裝糖冬瓜樣本，當中含有不准添加的防腐劑。（政府新聞處提供）

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）公布，最近完成一項賀年食品時令食品調查（第二期），約180個樣本中，除較早前已公布的一個樣本外，其餘樣本全部通過檢測。

中心發言人表示，農曆新年將至，中心分兩期進行是項時令食品調查。在第二期調查期間，中心從不同零售商（包括網上零售商）抽取糕點（如蘿蔔糕和年糕）、油器（如煎堆和油角）、糖果、湯圓、果仁、開心果、瓜子、齋菜及海味等樣本進行化學測試。化學檢測包括防腐劑、染色料、抗氧化劑和獸藥殘餘等。

是次不合格食物樣本為一個預先包裝糖冬瓜樣本，當中含有不准添加的防腐劑。中心已跟進上述不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物，以及追查問題食物來源等。

發言人提醒，業界在配製食品和製作標籤時，須遵從有關法例規定。又建議消費者，應到可靠和衞生的店鋪選購賀年食物。購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鹽（鈉）及脂肪等含量。購買散裝食品（如糖蓮子、果仁及瓜子）時，則要注意食物容器是否清潔及店鋪員工的個人衞生情況。

中心續指，若購買的糕點非即時食用，應放入雪櫃或按包裝上說明存放，並應在食用限期前食用。就熱食糕點，在進食前應先徹底翻熱，並盡快食用，避免長時間放於室溫。至於果仁及瓜子等食品，不可貯存過久。若發現食品發霉或有異味，便不應進食。

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