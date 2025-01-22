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電話騙案｜八旬老婦遭騙徒多次欺詐　「猜猜我是誰」騙款涉逾130萬

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

警方偵破12宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕一名50歲男子，騙款涉及超過港幣130萬元。（曾秋文攝）

警方偵破12宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕一名50歲男子，騙款涉及超過130萬元。據了解，受害者全是長者，年齡介乎76至93歲，最高損失一宗金額為85萬元。

新界南總區刑事部警司姚永勤表示，警方較早時得悉一個電話騙案團伙，以隨機方式致電長者，假扮事主親人並聲稱自己因刑事案件需繳交保釋金，從而騙取長者金錢。經調查後，警方日前（20日）在旺角區拘捕一名報稱為侍應的50歲男子，涉嫌為騙案集團收取騙款。

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新界南總區重案組女總督察楊蓉表示，有騙案受害人收到騙徒假扮兒子，聲稱與人打架被拘捕需要保釋金。81歲老婦不虞有詐交出騙款後，被騙徒再次要求交出更多騙款，最後損失17萬元。

新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，去年第四季新界南總區的電話騙案涉及110宗，損失金額為620萬元，對比第三季宗數及損失金額均上升超過1倍，呼籲市民要多關心獨居長者，提醒他們留意騙案趨勢，亦可考慮與家人設定電話暗號或密碼，倘若不幸遇上電話騙案時，可作驗證之用。

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