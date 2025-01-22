財赤｜許正宇：研究加大財政整合力度　控制開支增幅

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（陳靜儀攝）

政府預計本財政年度赤字將低於一千億元，財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應目前經濟和財政狀況，政府正積極研究加大財政整合力度，控制開支增幅，包括要求各部門審視資源分配。

新思維議員狄志遠今日在立法會提出有關應對政府財政赤字的口頭質詢，問到當局會否就財政儲備設立安全線，以及會否考慮以凍薪或減薪、合併公務員職系或精簡架構及就政治委任官員的薪酬進行檢討。

許正宇回應稱，隨着經濟和社會不斷發展，財政需求也會隨之變化，當局認為不應該，也不適宜設立固定的指標或界限來限制財政儲備的水平，強調現時政府的財政儲備水平足夠應付政府日常運作。

至於就政治委任官員和公務員的薪酬調整，許正宇重申政府一直嚴格控制公務員編制，預料截至今年3月底，公務員編制將減少至19.4萬個職位，而各部門將通過重新優化工作優次、內部調配資源、精簡流程及應用科技來提升效率，而公務員薪酬，行政長官會同行政會議將按照既定機制，考慮6大因素以決定調整幅度。

許正宇：政府適度發債以維持借貸平衡

另外，狄志遠又提到，截至上個財政年度，政府已發債超過2,000億元，在未來5年亦會發債不超過5,000億元，而政府表示該發債上限視乎情況或有上調空間，政府會否就發債金額訂定終極上限，以避免債務總額大幅超過本地生產總值而引發債務危機。

許正宇指，發債是發展基建的方法之一，本年度至2028-2029手度的發債金額介乎九百多億元至一千三百億元之間，實際發債量將視情況。他又指，早已定下發債五千億元的上限，若要調整要立法會審核通過。

他強調政府適度發債有助進一步促進債券市場發展及推動基建項目，做法與先進經濟體一致，當局會繼續維持借貸於一個穩健水平 。

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