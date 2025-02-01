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新手媽媽｜懷孕初期口淡淡常反胃？　中醫推介2款紓緩養生茶療

新手爸媽

撰文： 王芷瑩（Ricca）

發布時間： 3 小時前

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懷孕初期口淡淡常反胃？中醫推介2款紓緩養生茶療

【中醫/懷孕茶療/孕吐/食慾不振】我準備成為二寶媽媽了！看見臻臻BB常常一個人玩，感覺她有時很悶，便好想有一個差不多年紀的弟弟或妹妹陪伴她，一起成長。於是，我和老公深思熟慮後，決定在這階段迎接新成員。幸運地，我很快便懷孕了！

在懷孕的頭3個月，確實因為荷爾蒙改變令身體不適，例如常常口淡淡、反胃、尿頻、疲倦等等。雖然我已有心理準備，但面對種種不適和工作效率大大下降，也不免令心情低落。

懷孕初期徵狀｜出現孕吐、食慾不振

我的中醫好友黃晶晶醫師得知我懷孕，也常常關心我和解答我一些孕期不適的問題。晶晶醫師表示，孕吐、食慾不振是比較困擾準媽媽的症狀，中醫稱為「妊娠惡阻」，不嚴重的孕吐一般在滿3個月後自行緩解，不需服用藥物，但如果每日嘔吐頻繁，一進食即嘔吐，甚至嘔吐膽汁、粘液，可引起準媽媽脫水、營養不良。而嚴重的孕吐與孕婦本身脾胃虛弱或是因情緒鬱結、急躁易怒導致的肝脾不和有關。

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懷孕食療｜2款緩和孕吐的茶療推介

由於我算輕度的孕吐，偶爾嘔出膽汁和作嘔，她解說某些中藥食材可助緩孕吐症狀，包括砂仁、陳皮、半夏、生薑、木香、紫蘇葉、竹茹等（部分藥材不建議自己煲用，因為藥量需要控制），醫師可以根據準媽媽的個人情況處方，中、重度孕吐的都需要諮詢專業醫生醫師，勿胡亂煲藥適得其反。

針對輕度的孕吐，晶晶醫師建議了兩款較溫和的茶療給我，如果有類似情況的準媽媽，也不妨試飲。

舒緩孕吐茶療｜1. 陳皮檸檬薑茶：

  • 材料：陳皮半個、檸檬3片、姜3片、黃糖/蜂蜜少許
  • 做法：材料洗淨，檸檬切片。煲水800mL加入陳皮、生薑煮15分鐘，待水溫降至50-60°時加入檸檬片及少量黃糖/蜂蜜。
  • 功效：健脾開胃，舒緩輕度至中度孕吐。

晶晶醫師解釋，陳皮健脾燥濕；生薑溫中止嘔；檸檬多數孕婦體質適用。如嘔吐或胃酸倒流嚴重的媽媽，不加檸檬，只是陳皮加薑片煮水會更適合。

2. 蘋果南棗陳皮水

  • 材料：蘋果1個、南棗2粒、陳皮半個
  • 做法：材料洗淨，蘋果去心去皮切片，南棗去核。煲水800mL加入蘋果、陳皮、南棗煮20分鐘，直至蘋果變軟爛，收火後可以加少量蜂蜜調味。
  • 功效：健脾開胃、補氣養血、改善腸胃和睡眠

晶晶醫師解釋，蘋果健脾開胃，亦可補充纖維，改善食欲不振及便秘；南棗補氣養血，適合本身氣血虛、易頭暈、腰酸的孕婦；陳皮健脾燥濕，氣虛孕婦亦有濕氣、舌苔偏白，陳皮可以改善脾虛濕重。此茶飲適合食慾不振、容易頭暈、精神不振、容易疲勞、大便不暢通和睡眠質量不好的孕婦。

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懷孕初期徵狀｜小便出現3症狀要留意

雖然當時我連飲水都想嘔，但眼見自己常常口乾、口啖，也會迫自己多飲水。可是，乾燥問題依然，而且尿頻更嚴重，就好像身體吸收不到水份，十分苦惱。

晶晶醫師解釋，懷孕初期雖然肚子未有明顯增大，但由於孕初期激素原因、骨盆腔充血，子宮慢慢變大壓到膀胱，因此容易有尿頻。如果心情起伏緊張，也會加重尿頻的程度。不過不用擔心，只要尿液沒有血性分泌物，沒有尿路灼熱、少腹墜痛，尿頻是正常的懷孕初期症狀。不用因為尿頻而減少喝水。

懷孕初期徵狀｜為何多飲水卻常口乾？

她指我的體質屬於偏熱，所以懷孕後容易覺得怕熱，出現口乾、舌燥、便秘、尿黃尿頻、皮膚出現痤瘡、好像喝很多水也不足夠解渴。她問我：「平時是否常飲凍飲或吃冰涼食物？」我像被揭穿的小孩，尷尬地點了點頭回答：「我很難戒掉這習慣，特別當我口淡淡時，覺得飲一杯凍檸水，我會舒服一點。」

晶晶醫師表示，飲凍飲只能短暫止渴，中醫認為女子孕胎時，陰血下聚養胎，本來陰血虛、平素燥熱的人，懷孕時陰血陰津不足以盈潤身體其他部位，因此有口乾便秘等熱的症狀。也是古人常說的「胎火」。

懷孕初期飲食｜避免進食油炸重口味食物

她建議如果我出現這種症狀，飲食需避免油炸、重口味調味、熱性食物如堅果、燒烤、羊肉、胡椒、蒜頭、荔枝、龍眼、榴蓮等，也不建議自行吃進補的湯水，以免症狀加重。

反而，她建議我可適量食用涼潤的食物如：雪梨、雪耳、蓮藕，滋陰清熱的中藥材如：知母、玄參、沙參、百合、麥冬、石斛。

現在我正踏入懷孕的「蜜月期」。雖然身體仍然會有些不適，但我對即將見到新成員充滿期待。等我的身體狀況好轉後，我會全力投入準備寶寶出生所需的物品，之後也會與準媽媽們分享一些BB好物！

撰文：王芷瑩（Ricca）

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