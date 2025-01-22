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世界經濟論壇｜晤WIPO總幹事鄧鴻森　陳茂波：正爭取技術與創新支持中心今年投入運作

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

財政司司長陳茂波與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森會面。（陳茂波fb圖片）

財政司司長陳茂波在達沃斯時間一月二十一日，繼續在瑞士達沃斯參與世界經濟論壇年會的活動，與世界知識產權組織（WIPO）總幹事鄧鴻森會面，並透露香港正爭取技術與創新支持中心在今年投入運作。

陳茂波在達沃斯時間一月二十一日早上，出席由世界經濟論壇發起的善資助力地球行動舉辦的早餐會議，並就如何善用金融以應對地球面對的不同危機分享觀點。

中午，陳茂波出席了「2025達沃斯‧財新CEO午餐會」並致辭，向參與午餐會的嘉賓介紹了香港最新的經濟情況和發展策略，特別是如何利用在「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，尤其在創科領域與粵港澳大灣區兄弟城市相互協作的獨特優勢，吸引世界各地的企業和人才來港發展。他傍晚出席騰訊財經舉辦的「2025冬季達沃斯願景晚宴」。

下午，陳茂波與阿拉伯聯合酋長國經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi會面，就加強彼此在金融和貿易等方面的雙邊合作，以及一些共同關心的全球和區域議題交換意見。他亦與穩定幣發行商Circle的行政總裁Jeremy Allaire會面。

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