  • 18°C
香港時間：2025122日 (三) 19:28

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場文化｜質疑打工仔串通醫生詐病　人事部奪命連環call醫生反被斥缺乏同理心

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

質疑打工仔串通醫生詐病，人事部奪命連環call醫生，反被斥缺乏同理心。

【病假／生病／人事部】生病請假是人之常情。惟近日馬來西亞一名打工仔請病假後，竟遭公司人事部質疑是「詐病」，並串通醫生請病假，於是不停打電話向醫生詢問，最後反被醫生斥責沒有同理心。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答：多吃鈣片恐致腎結石？ 骨科醫生拆解補鈣3大迷思

請病假｜人事部質疑打工仔串通醫生詐病

據《Mstar》報道，有網民表示，自己因發高燒所以向公司請病假，詎料人事部職員卻不停打電話到診所向醫生確認其病假情況，並向醫生詢問很多問題。醫生則表示，「員工確實發高燒，需要回家休息」。

即便獲得醫生的確認，該名人事部職員仍懷疑醫生的説法，甚至認為醫生與該名員工串通，堅持要求員工繼續上班，結果令醫生當場發火：「你怎麽可以強迫生病的員工回來上班？」

請病假｜網民斥人事部做法太過分

不過，該名網民並未完整交代事件的最終結果；帖文發布後亦引起大量網民熱議，不少人斥責公司人事部的做法太過分，「既然都有病假單，而人事部也已經和診所確認，為何還不能善罷甘休，甚至連診所的醫生都惹怒」、「很多奇怪的HR職員根本就不是學HR出身的，這就是為什麽他們沒有常識，也缺乏同理心。他們大多是從行政部門起步，學歷只到大馬教育文憑」。

亦有網民分享他們曾經遇到奇葩的人事部職員，「在我工作的公司，人事部員工會親自到員工家去，證實他們是否真的生病」、「我以前工作的公司，我早上信息老板說發高燒要請病假，然後我早上9時去診所。結果老板打電話給醫生，讓他不要給我開病假，最後我還是帶病上班了」。

同場加映：自測職場壓力+7大不良工作症狀

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

點擊圖片放大
+5
+4

除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況。若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

點擊圖片放大
+8
+7

——

相關報道：

請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治

病假驚魂丨女子請病假在家中睡覺休息　突驚見「老闆站在床前」：嚇到不敢動

【網絡熱話】工人姐姐染疫輕症醫生開5日病假 僱主不滿欲投訴：醫生濫發病假

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
14:02 2023/08/01
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
【過勞死】63歲看更月做240個鐘疑因過勞請病假　被指曠工炒魷8日後病逝
14:18 2023/07/28
【過勞死】63歲看更月做240個鐘疑因過勞請病假　被指曠工炒魷8日後病逝
【職場射波】打工仔食滯扭親手指請病假 未必是偷懶可能壓力大逃避工作
10:00 2022/09/25
【職場射波】打工仔食滯扭親手指請病假 未必是偷懶可能壓力大逃避工作

你可能感興趣

【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
14:02 2023/08/01
【職場文化】OL請2日病假原因是M痛及經痛　男同事：呢兩樣嘢唔同嘅咩？
【過勞死】63歲看更月做240個鐘疑因過勞請病假　被指曠工炒魷8日後病逝
14:18 2023/07/28
【過勞死】63歲看更月做240個鐘疑因過勞請病假　被指曠工炒魷8日後病逝
【職場射波】打工仔食滯扭親手指請病假 未必是偷懶可能壓力大逃避工作
10:00 2022/09/25
【職場射波】打工仔食滯扭親手指請病假 未必是偷懶可能壓力大逃避工作
健康問題 壓力 養生 網絡熱話 職場文化

最高瀏覽

精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份