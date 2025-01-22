職場文化｜質疑打工仔串通醫生詐病　人事部奪命連環call醫生反被斥缺乏同理心

▲ 質疑打工仔串通醫生詐病，人事部奪命連環call醫生，反被斥缺乏同理心。

【病假／生病／人事部】生病請假是人之常情。惟近日馬來西亞一名打工仔請病假後，竟遭公司人事部質疑是「詐病」，並串通醫生請病假，於是不停打電話向醫生詢問，最後反被醫生斥責沒有同理心。

最新影片推介：

請病假｜人事部質疑打工仔串通醫生詐病

據《Mstar》報道，有網民表示，自己因發高燒所以向公司請病假，詎料人事部職員卻不停打電話到診所向醫生確認其病假情況，並向醫生詢問很多問題。醫生則表示，「員工確實發高燒，需要回家休息」。

即便獲得醫生的確認，該名人事部職員仍懷疑醫生的説法，甚至認為醫生與該名員工串通，堅持要求員工繼續上班，結果令醫生當場發火：「你怎麽可以強迫生病的員工回來上班？」

請病假｜網民斥人事部做法太過分

不過，該名網民並未完整交代事件的最終結果；帖文發布後亦引起大量網民熱議，不少人斥責公司人事部的做法太過分，「既然都有病假單，而人事部也已經和診所確認，為何還不能善罷甘休，甚至連診所的醫生都惹怒」、「很多奇怪的HR職員根本就不是學HR出身的，這就是為什麽他們沒有常識，也缺乏同理心。他們大多是從行政部門起步，學歷只到大馬教育文憑」。

亦有網民分享他們曾經遇到奇葩的人事部職員，「在我工作的公司，人事部員工會親自到員工家去，證實他們是否真的生病」、「我以前工作的公司，我早上信息老板說發高燒要請病假，然後我早上9時去診所。結果老板打電話給醫生，讓他不要給我開病假，最後我還是帶病上班了」。

同場加映：自測職場壓力+7大不良工作症狀

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況。若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

——

相關報道：

請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班 僅20分鐘暈倒留院兩日不治

病假驚魂丨女子請病假在家中睡覺休息 突驚見「老闆站在床前」：嚇到不敢動

【網絡熱話】工人姐姐染疫輕症醫生開5日病假 僱主不滿欲投訴：醫生濫發病假

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5