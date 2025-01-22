鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份

▲ 鄧兆尊爆料指，有女星同時暗交6個富豪意外懷孕。

【鄧兆尊 / 五索 / 鍾睿心 / 馬清鏗 / 吳家樂 / 林作】現年34歲的「五索」鍾睿心（Rachel）因被揭發當馬清鏗小三，由此成為網絡熱話。吳家樂與「現代韋小寶」鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》在亦談及此事。

鄧兆尊在談此事外，在節目內又另爆料，稱：「以前有個女星，佢交過四至六個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我喂點呀？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，六個一齊收錢，六個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye！唔要小朋友，你自己養。」

好奇的吳家樂這個女星真正身份，鄧兆尊透露對方曾與家樂合作過，並且是未婚媽媽。於是有許多看直播網民留言猜測他指楊思琦，不過鄧兆尊澄清：「唔係！唔係港姐嚟，拍古裝比較多，時裝就少啲，身材好fit！講晒！」

然後又有網民猜是陳彥行，鄧兆尊即否認更坦言：「行姐咁蠢，點會做呢啲嘢。覺得自己聰明嘅女人先會做呢啲嘢，佢嗰時同我講就係話，我有咩男人未見過吖？」

小三五索︱吳家樂指五索行錯關鍵一步 鄧兆尊自稱與馬氏家人相熟大爆料

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鄧兆尊爆料︱8大貼士猜女星身份

但鄧兆尊始終不肯公開所指女星姓名，但綜合其線索有以下條件：

與吳家樂、鄧兆尊同年代

曾與吳家樂拍劇

不是選港姐入行

未婚但有小朋友

拍古裝多於時裝

身材好

現時香港內地兩邊走

姓氏為陳、李、張、黃、何五大姓之一

鄧兆尊爆料︱林作將反駁指控

另外，林作之前與女友裕美常聯合五索一起拍短片，不過五索高調承認是馬清鏗情婦後，林作發聲明指不認五索做小三割席。

而鄧兆尊和家樂在節目指，五索找林作做軍師是她最錯的一步，而林作昨晚出個人社交平台發文指將作進一步澄清，對指控作反駁。

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