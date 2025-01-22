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傳統名校｜53歲樊亦敏返母校125周年開放日　獲師妹大讚靚女幽默回應︰我以前都係校花

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 11 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

53歲「三太」樊亦敏返母校125周年開放日，獲師妹大讚靚女幽默回應︰「我以前都係校花！」

【傳統名校/Band1中學/Band1英中/嘉諾撒聖瑪利書院/三太樊亦敏】近日，樊亦敏趁著母校125周年的開放日重溫昔日的美好時光，她年輕的打扮引起了不少關注，甚至有師妹們讚她依然是靚女，樊亦敏幽默地回應道：「我以前都係校花！」

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嘉諾撒聖瑪利書院｜「三太」重返校園 回顧昔日時光

嘉諾撒聖瑪利書院作為一級歷史建築，承載著無數校友的回憶。在這次五年一度的開放日，樊亦敏也重返校園遊走，從操場、走廊到課室，拍攝了許多精彩瞬間。她在Instagram上留言：「三太回到母校 #stmary #canossian」，引起了不少校友的共鳴。同校師妹在樊亦敏的帖文下留言：「好開心喺母校見到靚女三太，令我哋興奮嘅情緒再升溫」、「靚靚師姐」、「三太太靚」、「好靚女啊！周六到學校，錯過了，女兒周日看不到你，也都錯過了」。

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嘉諾撒聖瑪利書院｜樊亦敏︰成績一般但最愛歷史科

樊亦敏接受TOPick記者訪問，分享了她在母校的點滴回憶。她提到，作為一所教會學校，校風相對嚴謹，當年自己的成績算不上優秀，因為學校有很多更勤奮的學生。她最喜歡的科目是歷史，這也許為她日後的演藝生涯打下了基礎。

在開放日她受到師妹們熱烈歡迎，並獲她們稱讚依舊美麗，樊亦敏笑說：「我以前都係校花！」校花想必定吸引不少男校生接放學？她坦言由於校門口有訓導主任和修女守候，男校生想要接放學實在不易，「當年還有馬姐、校工住宿在校內，他們都金精火眼留意著學生放學的情況，唔會有男仔等放學呢回事。」

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嘉諾撒聖瑪利書院｜百年名校歷史與文化

嘉諾撒聖瑪利書院（St. Mary's Canossian College，簡稱SMCC），位於九龍尖沙咀柯士甸道，是一所百年傳統的天主教女校，以英語為官方教學語言，並屬於香港補助學校議會的成員之一。該校以其低調的校風和優良的學術表現而聞名，在TOPick全港TOP100中學排名第6位，屬Band 1A中學。而聖瑪利的學生稱為「聖瑪利人」。

校舍由不同年代的建築組成，帶有濃厚的歷史感，校內的聖米高樓於1991年被列為香港二級歷史建築，並在2010年獲評為一級歷史建築，成為校友心中不可磨滅的記憶。

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