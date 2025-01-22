藥物管理｜港大研究：8成中風康復者藥物敏感標籤為誤標　較少獲處方阿士匹靈致負面影響

▲ (港大醫學院提供)

【中風/藥物管理/阿士匹靈】港大醫學院表示，中風患者醫療紀錄錯誤標示對非類固醇消炎藥（NSAID）敏感，會妨礙他們使用最有效的第一線藥物，影響治療效果。研究亦顯示，經重新評估後，多達八成中風康復者的非類固醇消炎藥藥物敏感標籤皆為誤標，而錯誤的藥物敏感標籤對中風患者治療有嚴重負面影響。

死亡風險遠超沒有標示為藥物敏感的人士

研究於本港1,003名缺血性中風患者的數據中，發現中風患者中出現非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的比率明顯較高，而被標示為對非類固醇消炎藥敏感的患者，中風後較少獲處方阿士匹靈，與沒有藥物敏感標籤的患者相比，他們分別面對7.44倍的死亡風險及6.1倍發生重大心血管疾病的風險。令人驚訝的是，標有非類固醇消炎藥藥物敏感標籤的中風康復者接受藥物過敏測試後，有多達八成的標籤證實為錯誤標示。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授兼中風研究組主任劉巨基醫生強調，中風患者因無法服用阿士匹靈而帶來的負面影響不容忽視。他表示：「我們建議對未經驗證藥物敏感的患者重新進行評估，以確定他們是否可以再次使用非類固醇消炎藥。」

大多數無正式評估 即被貼上敏感標籤

港大醫學院3年級學生表示，許多中風患者在評估後得知自己多年來的藥物敏感標籤為錯誤時，均感到非常驚訝。若能及早發現藥物敏感標籤有誤，這些患者便能在中風初期以阿士匹靈治療。來自同一學系的臨床助理教授李曦指出，本港大部分藥物敏感標籤並不準確，但大多數患者從未接受正式的藥物過敏評估。錯誤的藥物敏感標籤往往導致患者改用較低效的藥物，對他們健康構成重大風險，甚至死亡。

李曦強調，香港急需擴展藥物過敏測試服務。他提倡採取創新策略，例如授權社區藥劑師與港大醫學院合作，主導藥物過敏評估。他相信這項措施不僅能填補現時醫療系統的不足，更有助提升患者治療效果和整體公眾健康。

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