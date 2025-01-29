UNO玩法｜UNO官方親述10大正確玩法　原來唔可以瘋狂+2、+4！

▲ UNO官方親述10大UNO正確玩法！

【UNO正確玩法/UNO官方玩法】新年親友相聚一首，除了打麻雀外，也可以玩玩UNO，不過官方的UNO玩法大家又識唔識？到底可不可以瘋狂加Draw牌？TOPick一次過教大家正確的UNO官方玩法！

UNO正確玩法︱UNO卡牌遊戲

每副UNO包含108張牌，分為紅、綠、藍及黃4種顏色，其中包括數字牌、功能牌（反轉、轉色、萬用、+2牌、+4牌及禁止）。玩家數目為2至10人，開局前將所有卡牌洗均勻後，每位玩家發7張牌作為手牌，餘下的牌朝下放置在桌面中央，形成抽牌堆。遊戲開始前每個玩家抽一張牌，號碼最大的玩家先出牌。

從牌堆頂端翻出第一張牌並捨棄。由發牌者左邊的玩家開始，以順時針的方向進行。首名出牌玩家必須從手牌中，出一張與棄牌堆相對應的牌，如棄牌堆的牌是藍色2，便可以出任何一張藍牌或任何一張數字為2的牌，除了對應牌外，也可以出一張萬用牌（Wild）將其變為任何你想要的顏色。如果無法打出任何卡牌，就需要從抽牌堆抽一張牌。

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UNO玩法｜UNO分數計算

只要有玩家打完手上的最後一張牌並喊出「UNO」，即為當局勝出，其他玩家手中的卡牌計算分數，記錄在贏家上，而第一位獲得500分的玩家，即可獲勝。

數字牌（0-9）：根據牌上的數字多少等於幾分

反轉牌：20分

禁止牌：20分

+2牌：20分

+4牌：50分

萬用牌 ：50分

萬用抽四張牌：50分

轉色及對調牌：50分

*還有另一個計算方法，每一回合計算成績，只要有玩家的分數達500分時，最低分的玩家則獲勝。

UNO正確玩法｜UNO官方10大遊戲規則

UNO的玩法向來眾說紛紜，對此UNO官方以往曾親述10個遊戲規則 ，解開大家的疑惑！

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UNO正確玩法｜1. 號碼最大最先出牌

遊戲開始前，每個玩家抽一張牌，號碼最大的玩家最先出牌。

UNO正確玩法｜2. 每回合只能出1張

不少人以為UNO玩法與撲克牌一樣，每回合可以出多於一張牌，但UNO官方回應，每回合只能出1張牌。

UNO正確玩法｜3.「功能牌」可作為最後一張牌

不少人都以為最後一張牌不能出「功能牌」，只能出數字牌，但官方回答不是，功能牌可以作為結尾牌。

UNO正確玩法｜4. +2、+4牌不能疊加

UNO官方指+2、+4牌的數量不能疊加，意思則是上一名玩家出+2、+4牌後，必須要抽牌，且無法出任何牌反擊。

UNO正確玩法｜5. +2、+4牌不能改變方向

當玩家Draw 2/Draw 4牌後，即使有反轉牌也不能使用，只能抽牌應對。

UNO正確玩法｜6. +4牌可以被推翻

如有玩家向你發出Draw 4卡牌，你可以決定挑戰，此時出+4卡牌的玩家需要向你展示手上所有卡牌，以查看對方沒有任何卡牌與上個玩家發出的牌之顏色或數字相同。如果有，+4抽卡牌會被推翻，出牌的玩家則需要抽6張牌，如果沒有，你便要抽6張牌。

不過，這個規則存有漏洞，如果你手上最後一張牌是+4卡牌，除非上一名玩家向你發出+2卡牌、禁止牌或反轉牌，否則你可以無條件出+4牌獲勝。

UNO正確玩法｜7. 兩人對戰的UNO 反轉牌有潛規則

兩人對戰時，如果你出反轉牌，下一個出牌的是你。

UNO正確玩法｜8. 贏之前必須要喊 UNO

出牌後手上只餘下一張牌，就必須要喊UNO，若被人發現沒有喊則會罰抽2張牌，而非傳聞中的7張。

UNO正確玩法｜9. 利用+2、+4牌作結尾牌，必須先抽完才能結束遊戲

如果你以+2、+4牌作結尾牌，下一個出牌的人需要先抽完卡牌，你才可宣布獲勝，原因是所有卡牌，包括因結尾牌而要抽的牌，都會計算到點數上。

UNO正確玩法｜10. 不是每張功能牌都可作結尾牌

UNO原本有108張牌，但後來有很多不同的版本，這衍生一個問題，並非每張「功能牌」都可以作結尾牌，如果結尾牌是一張「Wild Swap Hands Card」，你則需要與對手交換卡牌，到時勝出的是對方，並不是你，遇到這情況，你還是多抽一張拖延戰局為好。

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