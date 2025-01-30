飛機小偷｜疑似港男飛機商務艙偷竊　左顧右盼伺機而動未得手

▲ 疑似港男飛機商務艙偷竊，左顧右盼伺機而動未得手，落機一度尾隨拍攝者。

【盜竊 / 商務艙 / 飛機】乘搭飛機時，不論是選坐經濟艙或商務艙，貴重物品一定要跟身，切勿掉以輕心！

近日，有乘客在Threads上傳影片，指其在由香港飛往首爾的航班機艙內遇到「飛機老鼠」，1名疑似港男在機艙內反復觀察周圍乘客，又多次從行李架上拿放不同行李翻找，幸而最後並未的手。

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飛機小偷｜疑港男商務艙伺機行竊

樓主以「Business（商務艙）都有飛機老鼠」為題發帖，指自己日前乘坐飛機商務艙由香港飛往首爾，在機艙內遇見1名疑似港男行竊。

據影可見，機艙內燈光昏暗，相信是晚間航班，不少乘客處於休息或熟睡狀態，而該男子則一身黑衣，頭戴黑色鴨舌帽。「拍第一段片嘅之前已經見到佢四圍望，重複企起身同整被嘅動作超過三次，佢仲會行去佢右前方個位望人哋，相信係搵緊機會落手。」

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第二段影片中，該名男子起身打開前方行李架，並將未知何人的公事包拿出，「打開後一格似乎想搬位方便落手」，但由於動靜過大引起右前方男乘客注意，他只好將行李架關上，並將取出的公事包放在地上，自己也坐下。樓主猜測，「（男子）最後應該係知道自己敗筆，所以將公事包放返原位，之後拎返自己個袋。」

飛機小偷｜拍攝者落機遭尾隨

樓主補充道，自己見到此情此景驚訝到飛行全程都為睡覺休息；至於為何沒有第一時間向空姐反應情況，是因為樓主一行2位女生，與男子同坐在最後排，害怕男子事後會向其「尋仇」。樓主還稱，起初以為該男子是韓國人，惟自己與鄰座友人提及此事時，「個賊已經留意到我哋講佢」，甚至在落機後還被他尾隨，故不敢輕舉妄動。

樓主文末提醒網民「警世，大家坐飛機貴重物品真係要跟身，坐咩class都唔好掉以輕心！」

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飛機小偷｜網民：大家要小心！

此時引起網民熱議，不少人認為現時「飛機老鼠」很多，應更加小心，同時亦建議樓主向航空公司反應情況，「應該報俾航空公司聽，航空公司有權永久禁止佢再坐」、「報俾航空公司做返個記錄，你有機會幫到好多人唔使畀人偷嘢」、「好多慣犯，如果佢成功偷到，佢有助手坐其他位接手再輪流入洗手間，之後落咗機真係無人理」、「大家要小心」。

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