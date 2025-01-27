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STEAM學校｜人工智能激發學生高階思維　精選各區特色STEAM小學【持續更新】

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

TOPick精選本港部分特色STEAM學校，排名不分先後為家長及學生介紹相關的內容。

【STEAM/STEM/小學/AI】教育界近年積極提倡STEAM教育，以啟發學生科學及科創能力，幾乎全港學校將科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）的跨學科內容結合，積極培育學生具備21世紀的批判思維、解難及團隊精神等的競爭力。TOPick教育組精選本港部分特色STEAM學校，排名不分先後為家長及學生介紹相關的內容。

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童學園
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

STEAM學校｜馮李佩瑤小學重本打造　學界專業天文公園　

位於屯門掃管笏、71校網的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學，除重視學生學科學習，亦重點推動創科、天文及航天教育，學校獲優質教育基金130萬元，再額外注資逾百萬元成立天文公園及創意科技應用中心。天文公園配備折反射式望遠鏡、杜蘇式望遠鏡等，學生亦可使用20多部手提數碼望遠鏡學習天文知識，「即使安坐家中，拿起iPad就可觀星」。

學生從四年級起學習天文學基礎、行星觀測、太陽活動分析及天文儀器製作，學校過去亦會在暑假安排學生，到日本石垣國家天文台、沖繩森林公園、台灣合歡山、中國內蒙古草原等地，觀賞流星雨和其他天文現象。

校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

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STEAM學校｜英華小學AI繪畫賽獲獎　校長鼓勵學生跟科技與時並進

深水埗的傳統直資名校英華小學，去年派出14名高小學生參加AI圖像生成繪畫大賽，其中有學生榮獲大獎。校長陳美娟表示，AI普及是不爭的事實，學校對科技教學不遺餘力，除支持老師在課堂內外利用探索，亦鼓勵學生善用科技，應用到生活各層面，只有不斷學習與時並進才可跟世界接軌。

STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

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STEAM學校｜禾輋信義學校打造全港首個校內「數碼運動場」　

位於沙田、91校網的資助小學基督教香港信義會禾輋信義學校，早年透過優質教育基金及學校籌募共200萬元，將有蓋操場改建成全港首個校內「數碼運動場」，並把STEAM融入體育課。「數碼運動場」設有電子閃避球、動感划艇、電子單車系統等，透過電子化運動的教學模式，採用AR護目鏡、電子感應板，為學生提供實時化測量，及記錄他們運動表現，以培養學生運動的興趣，達致健體效能。

校園直擊｜斥資200萬打造全港首個校內「數碼運動場」　禾輋信義學校將STEAM融入體育教學

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STEAM學校｜何壽南小學三層架構設計STEM課程

保良局何壽南小學於2016年遷到港鐵啟德站附近，學校除致力推動正能量校園外，亦著重STEM教育，讓學生多接觸AI等科技。學校在STEM教育上，根據資優教育的三層架構設計完善課程，第一層是分班式，按照各年級在STEM課堂上的教學內容，設計相應的STEM Day活動，讓學生展現所學知識。

低年級學生主要是製作物品，一年級自製小結他、二年級製作夾公仔機、三年級則是保溫套；而高年級學生則會加入編程元素設計活動，例如四年級設計智慧澆灌系統、太陽能車設計等。而在第二、三層架構，主要讓資優的學生參與比賽，以往有不少學生在國際青少年創意科技奧林匹克大賽、無人機比賽、全港小學生運算思維比賽等均獲獎。

校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

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STEAM學校｜愛秩序灣官立小學STEAM教室展學生才能

人工智能（AI）是未來發展的方向，位於筲箕灣的愛秩序灣官立小學一向致力發展STEAM及AI，提倡「From School to Society」，鼓勵學生解決社區發展的痛點，如「家居安老」、「節能減廢」等，著手培養他們對「建築工程」及「城市規劃」的興趣，培育小小建築師。

學校設有STEAM教室，讓學生全心全意了解和學習STEAM。教室內展出不少學生的作品，包括運用3D技術打印的骷髏人Q版公仔、機械人，學生可以透過編程，讓機械人做出動作、跳舞。學校亦關顧不同學生的興趣，例如喜歡天文地理的學生，愛官會提供專業級天文望遠鏡，讓學生探索星空與未知的宇宙！

AI學校︱道路安全AI繪畫創作比賽愛官小六生勇奪亞軍　愛官校長：讓同學開眼界

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STEAM學校｜保良局朱正賢小學將AI加入電腦課

創校40周年的保良局朱正賢小學，一直致力發展STEAM學習，電腦課程會加入相關元素，包括媒體設計、各種編程等，當中涉及產品設計及情景應用，提升學生的解難能力，而近年大熱的AI亦加入課程中，包括AI圖像生成、AI輔助繪圖及Al編程。去年底學校主辦中、小、幼的STEM比賽，為參加比賽的學生提供STEM課程學習和指導，發揮學生的創作才華，亦標誌學校對培育學生和傳承的決心。

校園直擊｜朱正賢小學開放日辦職場體驗坊　讓幼兒學生選擇職業扮演發掘夢想

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STEAM學校｜仁濟醫院蔡衍濤小學STEAM推三層教學法

位於大埔的仁濟醫院蔡衍濤小學，近年積極推行AI及STEAM教育，學校通過三層次教導學生，第一層先在校本全班式教學，在常識、視覺藝術及電腦科課堂，運用多元教學策略，推行科本及跨學科學習、舉辦中華STEAM文化嘉年華、校外考察、創科講座等。

第二層在「校本學生人才庫」甄選及推薦學生，參加校內外STEAM創科工作坊、體驗活動；第三層則是校外支援，鼓勵學生參與本地、大灣區、全國公開比賽等。學校同時教育學生使用AI時，了解數據的重要性，學會如何收集、整理和分析數據，要有素養地使用AI。

AI學校︱仁濟醫院蔡衍濤小六男生活學活用　勇奪道路安全AI繪畫賽最具人氣獎

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STEAM學校｜佛教榮茵學校STEAM課程　融入數學常識課靈活教學

位於元朗區的佛教榮茵學校，遠眺校舍已經相當吸引，七彩繽紛的外牆，猶如這間學校的教育理念，重視學生的多元化發展。學校的下午時間表是種類繁多的「創藝學滿FUN」活動，Day 1、3和5為Smart Learning Day，以語文和數理的學科課程。

Day 2 Dream Big Day，結合STEAM、天文、環保、德公等的跨學科活動，例如「螢火蟲飼養計劃」結合「STEM、生態保育及生命教育」三大範疇，以科學實驗探究螢火蟲發光的原理，讓學生認識生態平衡的重要性，從而培養學生愛護生命、尊重生命的態度；「校本天文課程」讓學生從初小開始認識浩瀚的宇宙，啟發他們追求新知識的潛能，探索萬物的奧秘，並學會航天知識，加深對太空的認知。

【創新學習】佛教榮茵全新6大跨科活動　初小學航天探究宇宙

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STEAM學校｜聖公會置富始南小學將STEM延伸至興趣課

位於南區薄扶林的聖公會置富始南小學，多年前已推動STEM教育，學校認為STEM教育的好處是，能讓學生在跨領域中動手做，從生活經驗中發現和學習解難方法，只要善用STEM教學方法，透過課內課外的學習活動，便能進一步培養學生的毅力和加強他們的批判性思考能力。

現時，除在常識科及資訊科技科結合STEM課程，更設立延伸興趣課，如電腦編程、Lego編程班、無人駕駛機等，以多元智能課及拔尖課程，提升學生學習STEM的興趣。同時，學校設有圓頂天文觀測站，內有專業的天文望遠鏡，加強科學科的天文課程發展。

校園直擊︱聖公會置富始南小學推動多元STEM教育　鼓勵學生挑戰AI體適能促進親子關係

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STEAM學校｜浸信會呂明才小學推動STREAM教育　引入4部AI機械人

為讓學生從小認識AI的應用，浸信會呂明才小學引入Tobot智能機械人，安排了4部AI機械人分別負責伴讀、運送、清潔、接待來賓及校園導覽等工作，期望善用學時，發展STREAM教育，培養學生創新思維。

除了引入AI機械人，浸信會呂明才小學還積極開設多種與編程科技相關的課程，包括電腦科及常識科「普及性」編程教育。低年級學生以不插電編程為主，重點培養邏輯思維；而高年級學生則使用各種編程工具，學習更高階的編程技巧，啟發他們的創意。

STEAM教育｜浸信會呂明才小學引入智能機械人　分擔教職員工作量帶領學生探索AI世界

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