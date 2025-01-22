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南韓空難丨濟州航空空難179死　致命水泥牆負責人兼南韓機場公社前社長家中離奇身亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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【濟州航空/空難/孫昌浣】韓國濟州航空空難致179人死亡。然而未夠1個月，前南韓機場公社社長孫昌浣昨日(21日)竟被發現於家中離奇死亡。警方表示，現場並無外力入侵痕跡，懷疑死者為輕生自殺。

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綜合韓國傳媒報導，昨日(21日)下午6時許，孫昌浣被家人發現離奇倒斃家中，由於家中未有遭人入屋痕跡，警方初步以自殺方向調查，不過現場未檢獲遺書。

去年12月29日濟州航空一架從泰國飛往南韓務安機場的客機於降落時發生意外，據了解，客機遭鳥擊後，再加上起落架沒放下，令機腹摩擦跑道及撞上盡頭的水泥防護牆後爆炸，最終致機上179人罹難，當時外界指水泥防護牆是有份造成悲劇的元兇。

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孫昌浣曾於2018年12月至2022年2月擔任「韓國空港公社」社長一職，任內於2020年5月負責督導南韓國內機場安全設施興建，包括務安國際機場設置於混凝土牆上的儀器降落系統。不過，據韓媒指，自從空難意外發生後，孫昌浣並未被警方列入搜查對象名單，且也不曾被以證人身分傳喚，因此令外界對其輕生留下眾多問號。

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同場加映: 濟州航空空難丨「三代九口」搭死亡客機全罹難 愛犬苦守家門等主人回家

濟州航空墜機致179名乘客死亡，當中3代同堂家庭，家族9人亦不幸在同班機上全數罹難。據韓媒指，這家人的愛犬現時仍每日伏在家門，等候主人回家，畫面令人心酸。

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