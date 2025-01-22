消防年結｜消防處去年接近3.8萬宗火警召喚　按年升4.8%

▲ 消防處今舉行年終回顧記者會。（朱永倫攝）

消防處今（22日）舉行年終回顧記者會，指去年共接獲37,828宗火警召喚，較2023年上升4.8%，其中成災的火警則有5,222宗，較2023年上升154宗，數字增加主要是與煮食爐火、汽車火警及燒焊產生火花而引致的火警有關。當中95.6%的樓宇火警能夠在規定召達時間內獲到場處理，較服務承諾的既定目標，即92.5%高約3.1%。

防火巡查工作方面，處方去年曾進行460,400次巡查，當中一共發出17,775張「消除火警危險通知書」，並提出4,967次檢控。

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佐敦華豐大廈去年4月發生三級火，釀成5死40傷事件後，消防處成立了專案組調查事故原因和導致多人傷亡的成因，處方根據風險為本原則對約1,000幢火警風險較高的舊式商住樓宇進行約8,200次主動巡查，其中以油尖旺、深水埗、東區及中西區的樓宇最多，佔總數超過一半。

發出8661張通知書 大半涉防煙門違規

處方發出8,661張「消除火警危險通知書」，當中超過一半個案與防煙門違規有關。5,991張已到期的通知書中，超過9成已獲遵辦，而火警危險再次出現的個案只有4宗，只佔整體不到0.1%。

另外，處方將於今年3月成立新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，提升驗收新建樓宇及便商利民建築項目的整體效率，並加強與工程業界及相關政府部門的合作，目標將常規項目驗收工作所需工作天由52天縮短三分一至35天；公營房屋項目則縮短至22天。

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