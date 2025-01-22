消防年結｜消防處首季成立特別職務隊每年巡1800舊樓　設消防設施驗收辦　料項目驗收時間減三分一

▲ 消防處今舉行年終回顧記者會。（朱永倫攝）

消防處今（22日）舉行年終回顧記者會，提到將成立樓宇改善特別職務隊，主動巡查舊式樓宇；另成立新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，料常規建築項目驗收時間將縮減三分一。處方目標今年第四季展開樓宇代辦工程，明年上半年完成。

消防處去年共接獲37,828宗火警召喚，較2023年上升4.8%，其中成災的火警則有5,222宗，較2023年上升154宗，數字增加主要是與煮食爐火、汽車火警及燒焊產生火花而引致的火警有關。當中95.6%的樓宇火警能夠在規定召達時間內獲到場處理，較服務承諾的既定目標，即92.5%高約3.1%。

防火巡查工作方面，處方去年曾進行460,400次巡查，當中一共發出17,775張「消除火警危險通知書」，並提出4,967次檢控。

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佐敦華豐大廈去年4月發生三級火，釀成5死40傷，其後處方對約1,000幢火警風險較高的舊式商住樓宇進行約8,200次主動巡查，以油尖旺、深水埗、東區及中西區的樓宇為主。處方將於今年首季成立樓宇改善特別職務隊，主動巡查1800棟舊式樓宇。

審批和驗收消防裝置及設備方面，消防處將於今年3月成立新建消防設施一站式驗收統籌辦公室，期望將一般建築規模的常規項目的驗收時間，壓縮三分一至35個工作天內完成，公屋項目則縮減至22個工作天內完成。

楊恩健表示，以往等候項目負責人提交消防驗測報告需時7至8日，處方日後將提供清單予有關人士，列明所需文件；亦會使用三維掃瞄系統預先掃瞄建築物布局及消防裝置位置，將數據與圖則作配對，減省以往要到達現場才知道樓宇狀况的時間。楊提到，消防處早前已於公屋項目測試相關做法，證實可縮短驗收時間，做法可行。

立法會去年12月通過修訂《消防安全（建築物）條例草案》，並推出先導計劃，揀選10幢樓宇，由政府進行代辦工程。消防處處長楊恩健表示，稍後將成立諮詢委員會，訂立需要代辦工程的大廈的準則，並聘請顧問進行勘察，期望今年第二季可完成顧問報告、第三季完成相關圖則審批，並於第四季展開工程，目標明年上半年完成。

除先導計劃外，處方同時準備進行大型招標，每年為20至60幢舊樓代辦工程，但涉及金額較大，需時較長，希望在先導計劃完成前能啟動代辦工作。

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